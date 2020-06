Kritiseret matchvinder: Arsenals spillere skal måske lære at være lidt mere ydmyge

Automatisk oplæsning

Fodbold. Bølgerne gik højt i lørdagens Premier League-møde mellem Brighton og Arsenal, da det sydengelske hold sejrede 2-1 på hjemmebane. Brightons matchvinder Neal Maupay blev under og efter kampen kritiseret af Arsenal-spillerne for at gå for hårdt til deres målmand Bernd Leno, der måtte udgå skadet. Neal Maupay påpeger overfor BBC, at han allerede i pausen gik til Arsenal-manager Mikel Arteta og undskyldte uheldet. Alligevel fortsatte gæsternes tilsvining af ham. »Arsenals spillere skal måske lære at være lidt mere ydmyge. De snakkede virkelig meget. De fik, hvad de havde fortjent«, siger Maupay med henvisning til hans sejrsmål i tillægstiden. Ifølge BBC er Lenos skade i knæet - og den er alvorlig.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger fra ind- og udland

Cykling. Vinderen af 2018-udgaven af Flandern Rundt, den 36-årige hollænder Niki Terpstra (Total Direct Energie), blev i dag udskrevet fra hospitalet efter sit voldsomme træningsstyrt i tirsdags. Terpstra brækkede ribben, kraveben og beskadigede en lunge, og der forestår nu et omfattende genoptræningsprogram, som ifølge hans franske arbejdsgiver ventes at strække sig over tre måneder. Det skulle åbne mulighed for, at han bliver klar til to af sine favoritløb Flandern Rundt og Paris-Roubaix - hollænderen vandt det i 2014 – som afvikles henholdsvis 18. og 25. oktober.

Motorsport. Kevin Magnussen var tæt på at vende ryggen il formel 1, da han i 2015 efter sin debutsæson blev degraderet til reservekører hos McLaren. Det fortæller han i et interview med DR Sporten. »Det var vanvittigt. Jeg blev revet ud af hele den verden, jeg var kommet ind i, lige som jeg var kommet ind i den. Kæmpe forvirring og kæmpe frustrationer og et kæmpe nederlag«, siger Magnussen, der i 2016 indgik kontrakt med Renault og siden 2017 har været hos Haas.

Fodbold. Real Betis fra den bedste spanske række skal have ny træner. Ét point i tre kampe efter genstarten er ikke tilfredsstillende for ledelsen i Real Betis, og Joan Francesc Ferrer Sicilia ’Rubi’ er nu fyret. Klublegenden Alexis Trujillo er ny cheftræner.

Badminton. Skovshoved løb med guldet ved Ligaens Fianl4-finale sent lørdag i Brøndby. Her blev Værløse pulveriseret med 5-1 i kampe. Herresinglen Emil Holst skabte afgørelsen ved at besejre Mikkel Mikkelsen i to sæt. » Det var super fedt. En perfekt afslutning kan vi vist godt kalde det«, siger Holst ifølge Ritzau til TV2 Sport efter sejren. Bronzen gik til Solrød Strand, der vandt 5-3 over Højbjerg.

Fodbold. Tre dage efter det igen blev tilladt at afvikle kampe i Brasilien har Rio de Janeiros borgmester suspenderet spillet igen i foreløbigt fem dage. Det vil give tid til at udarbejde bedre sundhedsprotokoller for afviklingen af kampe, skriver AP. Brasilien rundede 1 million coronasmittede fredag. Alene i Rio-området er der ca. 9.000 døde.

Fodbold. Atlético Madrid overtog sent lørdag 3. pladsen i La Liga med en 1-0-sejr hjemme over Valladolid, der havde målmand Churripi i en lidt uheldig hovedrolle. I 81. minut kom han ved et hjørnespark helt skævt ud til bolden, som Vitolo i stedet kunne heade i mål.