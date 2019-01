Valgrens vilde udfordring: Verdensranglistens førsteplads er inden for rækkevidde

Efter at have ageret luksushjælper for sin hollandske holdkammerat Tom-Jelte Slagter i sæsonens første WorldTour-løb Tour Down Under, er Årets Cykelrytter i Danmark 2018 Michael Valgren parat til at satse på personlig succes, når det i nat dansk tid går løs med den anden opgave på højeste niveau i Australien Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Allerede for en måned siden fremhævede den 26-årige dansker på tærsklen til sin ny tilværelse som kaptajn på det sydafrikanske Team Dimension Data, at den forestående 163 km lange styrkeprøve vil være velegnet til den første målrettede og ambitiøse afprøvning af formen.

Valgren var udmærket klar over, at Tour Down Under næppe rent klassementsmæssigt appellerede til ham, men heller ikke Tom-Jelte Slagter fik nu det store udbytte af deltagelsen med en 17. plads, mens holdets unge sydafrikaner Ryan Gibbons blev nr. 14.

Michael Valgren er nr. 6 i verden

Men endags løbene er Valgrens speciale, hvilket også fremgår særdeles kontant af den ny verdensrangliste, Den Internationale Cykelunion, UCI, har indført ved årsskiftet.

Den hidtidige WorldTour-rangliste, der har været forbeholdt rytterne fra de 18 firmahold i 1. division, er nu sløjfet, og i stedet opereres med en overordnet verdensrangliste, som er opdelt i to – en for etapeløbene og en for endags arrangementerne.

Samtlige ryttere kan score point i alle de løb, de deltager i, hvor aktørerne på wildcard-mandskaberne i de mest betydningsfulde udfordringer tidligere ikke har kunnet hente point i disse.

Michael Valgren er nr. 6 i verden, når det gælder endags løb, og han har i den australske kappestrid mulighed for at avancere, eftersom de fem foranliggende ikke stiller op.

Belgieren Greg van Avermaet er nr. 1

Denne statistik føres af belgieren Greg van Avermaet (CCC Team) med 1.915 point foran australieren Michael Matthews (Team Sunweb) med 1.914, belgierne Jasper Stuyven (Trek Segafredo) og Oliver Naesen (AG2R) med henholdsvis 1.829 og 1.817, slovakken Peter Sagan (Bora-hansgrohe) med 1.817, mens Valgren er noteret for 1.713.

I Cadel Evans Great Ocean Road Race, der, selv om det kun har eksisteret siden 2015, allerede er indlemmet i WorldTour-familien, kan Michael Valgren teoretisk stryge helt til tops på ranglisten, idet der uddeles henholdsvis 300, 250 og 215 point til de tre første, ligesom der er point helt ned til nr. 60.

Den eneste anden fra top-10 på denne verdensrangliste, der er til start, er sidste sæsons mest vindende rytter og en af løbets fremtrædende favoritter italieneren Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step), som med 1.615 point følger på 7. pladsen lige efter Valgren.

Tre WorldTour-hold er rejst hjem

I forhold til feltet i Tour Down Under er der den ændring, at tre af de 18 1. divisionshold, Movistar, Groupama-FDJ og Bahrain Merida, har valgt at rejse hjem.

Det indebærer, at den australske tempokonge Rohan Dennis (Bahrain Merida), der blev nr. 5 i etapeløbet, ikke stiller til start, men ellers er top-10 anført af sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott), australieren Richie Porte (Trek-Segafredo) og hollænderen Wout Poels (Team Sky) at finde i feltet.

Den danske koloni på de australske landeveje er udvidet med en enkelt mand, idet debutanten Jonas Gregaard Wilsly hos Astana skal søge at bakke op om den formstærke spanier Luis León Sánchez.

Valgren har som i Tour Down Under selskab af Lars Bak, mens Michael Mørkøv og Mikkel Honoré, der er kommet sig efter det feberanfald, som sendte ham ud af Tour Down Under, skal hjælpe Elia Viviani til succes.

Spændende navne til start i Argentina

Søndagen byder på en anden særdeles interessant begivenhed på den internationale cykelscene, når det syv etaper lange argentinske Vuelta a San Juan indledes med 159 km fra San Juan til Pocito.

Det er lykkedes arrangørerne at få adskillige store navne til at tage turen til Sydamerika med colombianerne Nairo Quintana (Movistar) og Fernando Gaviria ( UAE Team Emirates), den tredobbelte slovakiske eksverdensmester Peter Sagan (Bora-hansgrohe) og sidste års franske Tour de France-bjergkonge Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) blandt de mest prominente.