Flygtninge fanget i ferieparadis: »Alle vil dø. Vi er ligeglade ... Vi er allerede døde!«

Hver dag sejler flygtninge fra Tyrkiet til de græske øer, hvor de opbevares i elendige lejre. Ofte i årevis. Især Lesbos og Samos er hovedindgange for folk, der søger til Europa. De seneste to år har Politiken i en række artikler fra Middelhavet, Grækenland, Frankrig, Sverige, Italien og Bosnien-Hercegovina beskrevet, hvordan Den Europæiske Union modtager de alt andet end populære gæster. Dette er et tilbageblik og et punktum for serien.