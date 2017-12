Psykolog: Hvis vi styrker almennyttige boliger, bryder vi med negativ social arv

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Danmark bor en million danskere til leje i 550.000 boliger i almennyttigt byggeri. Den almene boligsektor udgør et vigtigt element i løsningen af boligsociale opgaver. Men opgaven kan ikke løftes, hvis beboersammensætningen bliver for ensidig. En blanding af stærke og ressourcesvage i de almene bebyggelser er en forudsætning for, at der ikke opstår flere særligt udsatte boligområder.

Der ophobes og akkumuleres sociale problemer i de gamle almennyttige boligområder. Selv bor jeg i et tidligere velfungerende boligområde, hvor mere end 200 lejligheder ud af 485 gennem de sidste 17 år er blevet anvendt til social anvisning. Noget, der har fået området til at ændre karakter. Vi er nu et af de mange boligområder med regelmæssige møder og effektivt samarbejde med politi og socialkontor, der blot bekræfter, at området har mange udsatte børn og voksne.

Politikerne og boligselskaberne kan tage vigtige skridt i retning af at skabe velfungerende almennyttige boligområder

Børn, der vokser op i boligområder med mange arbejdsløse beboere og andre store sociale udfordringer, påvirkes markant. Det får betydning for børnenes syn på, hvad et normalt liv er. Det får betydning for de valg, de træffer senere. Mange politikere mener tilsyneladende stadig, at beboerne i de almennyttige boligområder skal bære store belastninger og løse tunge sociale opgaver. I årevis er der brugt milliarder af kroner på renovering, kvartersløft og boligsociale helhedsplaner. Denne logik har domineret den boligsociale indsats gennem mange år. Det rammer udsatte børnefamilier og er i sin yderste konsekvens med til at fastholde negativ social arv.

Men der er flere veje frem. Ressourcestærke beboere er med til at løfte dem med færre ressourcer. Det gælder både børn og voksne. Familier med få ressourcer, der integreres blandt ressourcestærke beboere, klarer sig bedre. Flere børn får uddannelse og bliver selvforsørgende som voksne. Almennyttige boliger finansieres ved 30-årige lån. Når lånene er indfriet, betaler beboerne fortsat mange penge ind til Landsbyggefonden via samme høje husleje, der ikke sættes ned. Nogle af de mange penge kunne bruges til at indføre andelsbeviser for beboerne i det almennyttige.

Almene andelsbeviser med nedsat husleje kunne være med til at motivere og tilgodese beboere, der aktivt passer på deres bolig og boligområderne og bliver boende gennem længere tid. Andelsbeviserne kunne følge beboerne, så længe de bor i almennyttigt byggeri. På den måde kunne man stille lejerne i almennyttigt byggeri mere lige med andelshavere og boligejere, hvis udgifter falder, når deres lån er indfriet.

Boligselskabernes direktører taler ofte om deres engagement i arbejdet med socialt udsatte. De fortæller, hvordan det boligsociale arbejde integreres i almindelig ejendomsdrift, og hvordan de søger indflydelse på den boligsociale politik igennem kontakt til det politiske system. Men det er vigtigt at huske på, at selskaberne gennem årtier har været med til at konsolidere den nuværende praksis med nedslidning, renovering og opbygning via boligsociale projekter.

Boligselskabernes udvidede egenkontrol skal kunne fungere i et samspil med beboerdemokrati og det kommunale tilsyn og forbedre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet, udvikle og fastholde kvalitet og sikre en betryggende økonomistyring i forbindelse med byggeri og renovering.

Politikerne og boligselskaberne kan tage vigtige skridt i retning af at skabe velfungerende almennyttige boligområder, hvor ressourcestærke har lyst til at bo, blive og flytte til, ved at vælge en visionær anvisningspraksis med større beboerinddragelse.

Almene andelsbeviser, en bedre fordeling af udsatte borgere og styrket beboerdemokrati kan medvirke til at skabe social forandring og tryggere opvækst- og boligvilkår for mange.