Sociolog og filosof til kødspisere: Veganer-ekstremisme er kommet for at blive

Ekstremister er kommet i mange former og farver gennem tiden – venstreorienterede, højreorienterede og religiøse. Fælles for dem er, at de benytter sig af ekstreme handlinger til at overbevise andre om deres syn på verden. De er drevet af troen på et højere formål, politisk eller religiøst, og ser vold og terror som nødvendige onder i kampen.

Men en anden type ekstremisme er ved at vinde frem, nemlig den etiske. Her er der tale om folk, der aktivt bygger deres liv op omkring de valg, der kan gøre en forskel for andre menneskers liv. Det ser vi eksempelvis ved valg i forhold til organdonation, flygtninge, nødhjælp, adoption eller veganisme.

Kort fortalt kan vi sige, at etiske ekstremister er folk, der gennem ekstreme handlinger forsøger at gøre verden bedre ud fra en etisk livsanskuelse enten ved at forsøge at redde mennesker i nød eller ved at forsøge at forhindre andre menneskers voldelige adfærd. Begrebet har vi omskrevet efter den amerikanske journalist og forfatter Lariassa MacFarquhar, der taler om ekstreme altruister.

Når man går uden om kødet og kun vælger det grønne i kantinen, får man af og til spørgsmålet: Hvorfor spiser du ikke kød?

En generel opfattelse er, at en ekstremist er en person med yderligtgående synspunkter eller adfærd. Det oplagte spørgsmål er derfor, om veganere falder under denne kategori? Svaret afhænger af øjnene, der ser.

Betragter vi den danske madkultur, er den i høj grad domineret af kød, især okse og svin, og yderligere animalske fødevarer som mælk, fløde, smør og æg. Det er derfor ikke nemt at leve vegansk eller vegetarisk, når omgivelserne serverer yoghurt og ostemad om morgenen, højtbelagt smørrebrød med fisk og kød til frokost og klassikere som hakkebøf, medister og flæskesteg til aftensmad. Selv nye retter som lasagne, pizza og kebab er svære at finde uden kød og især uden mælk og æg. Så ja, veganere er ekstremister set ud fra de madvaner og normer, som præger det danske samfund.

Vi er selv henholdsvis vegetar og veganer og har på egen krop oplevet nogle af udfordringerne. Når man går uden om kødet og kun vælger det grønne i kantinen, får man af og til spørgsmålet: Hvorfor spiser du ikke kød? Spørgsmålet er forståeligt og legitimt. Eller er det?

For i virkeligheden bør det vel gå den anden vej: Hvorfor spiser du kød?

Det føles underligt at skulle forsvare, at man ikke ønsker at bidrage til dyrs lidelser, eller hvorfor man ikke ønsker at gøre en aktiv indsats for at bremse klimaforandringernes hastighed. Diskussionen ender også tit i den lettere ende af konflikttrappen, nemlig i en fødevareteknisk diskussion om proteiner, B12-vitaminer og optimal kostsammensætning. En diskussion, vi sjældent oplever, når vi spiser hakkebøf, gullasch eller vaniljeis.

Men forestil dig, at veganeren eller vegetaren spørger kødspiseren: Hvordan kan det være, at det er så vigtigt for dig at spise kød, at du aktivt bidrager til klimaforandringerne, der kan sættes vores civilisation over styr?

Det er et svært spørgsmål at svare på, og man vil nok også opleve det som temmelig ekstremt. For nogle veganere er det så hårdt at se en verden i opløsning, at der er opfundet en diagnose til dem: vystopia. Begrebet er engelsk og betyder ’vegansk dystopi’. Veganere med denne diagnose oplever en eksistentiel pinsel ved at leve i en ikke-vegansk verden, fordi de konstant konfronteres med dyrs lidelser i et industrialiseret produktionsapparat, naturens og klimaets forfald.

Vi ønsker ikke at virke belærende, men prøv at tjekke tallene for det samlede klimaaftryk, når det kommer til kødproduktion

Vi vil naturligvis ikke argumentere for en diagnose til enhver form for sindstilstand eller etisk valg, og indtil videre har vi da også kun mødt diagnosen hos den australske psykolog Clare Mann. Hun kalder sig ’vegansk psykolog’ med afsæt i, at det for nogle veganere kan være svært at føle sig forstået af ikke-veganske mennesker. For hvis folk virkelig forstod, hvordan deres handlinger påvirker klimaet og dyr og befolkninger i fjerne lande, ville de umuligt kunne fortsætte deres ødelæggende handlinger. Vel? Vi ser ikke os selv som vystopiere, men vi forstår udmærket de mennesker, der kan føle sig fremmedgjort eller magtesløse over for det vestlige forbrugs- og produktionssamfund.

Det var også en del af vores motivation for at holde op med at spise kød. Den industrielle kødproduktion er kørt af sporet, og den verden, vi kender, er på vej ud over kanten, hvis vi ikke ændrer adfærd. Derfor kan det være demotiverende at opleve, at vi skal forklare og undskylde, at vi ikke spiser kød. Videnskaben taler jo sit tydelige sprog.