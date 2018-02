Børneordfører fra SF: Lad nu børn være børn lidt længere, Mai Mercado

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De bærer børnenes tasker. De råber af læreren, når hun kritiserer lille My og Malte. De søger bolig og job til deres voksne barn. De er de frygtelige curlingforældre, og de er en trussel mod hele vores samfundsmodel.

Eller det skulle man i hvert fald tro, når man hører vores børneminister Mai Mercados (K) beskrivelse af danske forældre og deres børn anno 2018. Hun henviser blandt andet til en rapport, der viser, at der i en 0.klasse med 20 elever sidder tre, som ikke er rustet til at gå i skole.

De mangler robusthed, har svært ved at indgå i fællesskaber og være vedholdende i leg og undervisning. Ifølge børneministeren skyldes det vor tids yndlingsprygelknabe; curlingforældrene.

Men hvad nu hvis børneministeren tager fejl? Hvad nu hvis børn i 2018 i stedet reagerer på, at de bliver testet i hoved og røv? At de bruger flere og flere timer i klasselokaler med flere og flere elever. At de partout skal begynde i skole, selvom de overhovedet ikke er klar, men tværtimod havde mere brug for et ekstra år i børnehave?

For mens ministeren har travlt med at tvære problemerne blandt børn og unge af på forældre og børnene selv, så overser hun fuldstændig, at vi de sidste ti år har øget presset markant på forventningerne til de mindste i vores samfund.

Et godt eksempel er netop de mindste børns skolestart. I 2012 ændrede man loven, så det blev markant sværere at vente et år med at begynde i 0. klasse. Det fik antallet af sene skolestartere til at styrtdykke.

I dag er det meget svært at få udskudt skolestarten, og forældre opgiver kampen mod systemet, selvom de inderst inde godt ved, at deres søn eller datter ikke er klar. Det mest skøre er, at det for rigtig mange børn kan være en fordel at vente.

I 2015 konkluderede en analyse fra daværende SFI (nu VIVE, red.), at de børn, der er ældre ved skolestart, klarer sig bedre i dansktests i 2., 4. og 6. klasse. Men det lytter man ikke til. Børn skal hurtigere væk fra de dyre børnehaver og ind i skoleklasserne, så de kan komme hurtigere ud og ind i konkurrencestatens store tandhjul.

Hvis nu børneministeren tog området alvorligt, så ville det kræve et seriøst løft af vuggestuer, børnehaver og skoler





Samme tankegang ser vi i børnehaverne. Børn under tre år skal hurtigt forlade vuggestuen og op i større børnegrupper med færre voksne i børnehaverne. Ifølge FOA rykker halvdelen af kommunerne børnene i børnehave, før de fylder tre år. I 2008 var det kun hver ottende. I én af kommunerne var børnene helt ned til 2 år og 8 måneder.

I forhold til kommunernes økonomi giver det mening. Men rent menneskeligt er det hul i hovedet.

Sidste år viste en undersøgelse fra BUPL, at 75 pct. af pædagogerne, på en tilfældig dag i februar eller marts sidste år, var alene med den samlede børnegruppe på 17 børn. Ydermere bærer dagligdagen i daginstitutionerne mere præg af at være decideret pasning end egentlig pædagogik, og hvem går det særligt ud over?

Ja, svaret er selvfølgelig, som altid, de svageste børn: Dem, der har brug for lidt ekstra opmærksomhed eller hjælp til at øve sproget eller hjælp til at øve sig i at vise hensyn eller vente på tur. Altså netop de kompetencer som nogle børn angiveligt savner, når de begynder i skole.

Og nu er vi tilbage, hvor Mercado begynder, nemlig på folkeskolerne. For når børnene begynder med de små skoletasker og fyldte penalhuse, så møder de en skole med længere skoledage og flere børn i klasseværelserne.

Ifølge Danmarks Lærerforening er klassekvotienten steget hvert eneste år siden 2009, og lidt over hver fjerde elev gik i skoleåret 2015/16 i 'megaklasser', altså elever med 25 eller flere elever.

Samtidig er skoledagen blevet markant længere, også for de helt små børn. Ja, vi taler altså om forringelser af skolebørnenes arbejdsmiljø i en så markant grad, at de fleste voksne nok havde sagt op og smækket med døren.