Chefforhandler: Flotte ord fra Sophie Løhde er ikke nok

Sophie Løhde har skrevet en kronik med en masse flotte ord, som blev bragt i Politiken Skærtorsdag. Men flotte ord flytter ikke noget ved forhandlingsbordet – der tæller kun realiteter og konkrete handlinger.

Vores mål er, og har hele tiden været, at sikre en aftale, der giver de 180.000 statsansatte en god overenskomst, som kan skabe rammerne for en velfungerende offentlig sektor også i fremtiden.

For det er nemlig det krystalklare mål for os, der forhandler på vegne af de statsansatte: At indgå en aftale og undgå den konflikt, der stadig lurer lige om hjørnet, trods Forligsmandens udsættelse den 28. marts.

Men det kræver mere end flotte ord at indgå en aftale.

Det kræver, at offentligt ansatte får en lønudvikling, der følger de privatansattes. Det kræver at den betalte spisepause reelt sikres, og arbejdsgiverne dermed sender et klart signal om, at de ansattes rettigheder ikke pludselig kan forsvinde over natten.

Og det kræver, at alle får mulighed for at forhandle deres aftaler. Også om arbejdstid. Derfor skal lærerne ikke længere være omfattet af en lov, men have en aftale som alle andre.

Lad mig tage spisepausen først. Sophie Løhde skriver i sin kronik, at ”Vi har bl.a. på forskellig vis skabt tryghed om den betalte spisepause, som de faglige organisationer frygter vil blive taget fra deres medlemmer.”

Vores krav er, at de offentligt ansattes lønudvikling skal følge udviklingen for deres private kolleger

Må jeg stilfærdigt gøre opmærksom på, at det ikke kun er de faglige organisationer, der frygter for den betalte spisepause? Det er de tusinder af offentligt ansatte, som Løhde roser i så høje toner, som er utrygge. Og må jeg sige det så klart, jeg kan: Der er ikke skabt tillid om spisepausen. Tværtimod.

Jeg anerkender, at arbejdsgivere har sagt, at de ikke vil fjerne den lige nu. Men de har sagt lige så klart, at de vil holde fast i muligheden for at inddrage den betalte spisepause - uden kompensation - hvis de en dag synes, at det er en god ide. Måske en ide til at få pænere budgetter og regneark?

Men at sige til den dødsdømte, at henrettelsen er udsat, kan vel ikke udlægges som at skabe tryghed om hans situation. Og det er faktisk, hvad arbejdsgiver har gjort: Sagt, at der ikke er planer om at inddrage spisepausen. Men fastholdt, at det kan arbejdsgiverne - måtte trangen komme over dem.

Til sidst to – vigtige – detaljer om spisepausen: For det første, så koster vores krav ikke en krone. Siden spisepausen blev en del af vores overenskomster i 1961 har arbejdsgiverne flere gange bekræftet, at den er en del af vores aftaler. Vi vil blot have en genbekræftelse af, at de regler, der findes i dag også findes i morgen.

For det andet, er det et helt afgørende krav for alle offentligt ansatte. Det skyldes, at kravet handler lige så meget om tilliden til vores aftaler som det handler om pausen.

Så til lærerne og kravet om, at de nu skal kunne sige endegyldigt farvel til den lov som deres arbejdstid på femte år reguleres af. Løhde levner ikke lærerne mange ord, og jeg kan faktisk også gøre det kort: Den danske model bygger på at begge parter bliver enige om en aftale, som de tager fælles ansvar for.