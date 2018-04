Kontorelev: Hvorfor skulle jeg vælge job i det offentlige?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Næste år skal jeg ud på arbejdsmarkedet for første gang inden for mit fag. Jeg skal nemlig søge elevplads, og jeg har allerede gjort mig nogle tanker.

Jeg har længe tænkt på, hvordan retorikken er om HK’erne i det offentlige, og det skræmmer mig ærlig talt lidt med den manglende respekt for det arbejde, de udfører. Det arbejde, jegmåske en dag selv skal udføre.

I den private sektor har arbejdsgiverne kunnet imødekomme arbejdstagerne og anerkender deres ansattes værdi for virksomheden

Ikke nok med, at man bliver omtalt som ligegyldig – der er også en fordom om, at man blot drikker kaffe. Det er en ærgerlig påstand, da jeg selv kender mange, der udfører et vigtigt stykke arbejde. Det er måske ikke lige så tydeligt som de varme hænder i det offentlige, men det gør ikke indsatsen mindre vigtigt.

Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle have lyst til at vælge en sektor, hvor det er den slags fordomme, jeg bliver mødt af.

Jeg vil gerne værdsættes for det arbejde, jeg udfører, og ikke føle, at jeg blot er en udgift i et budget, der skal gå op.

Her under overenskomstforhandlingerne for det offentlige er jeg blevet rigtig positivt overrasket over at se så mange offentligt ansatte stå sammen. Ikke kun på tværs af kommuner, regioner og stat, men også på tværs af fag.

Dog har det været tydeligt under forhandlingerne, at arbejdsgiverne ikke ser os som en værdi, men som en udgift. Jeg vil ikke mødes af en arbejdsplads, hvor jeg skal frygte besparelser, der skaber stress, fordi alle skal løbe hurtigere.

Hvorfor skal den offentlige sektor absolut være en modsætning til den private?

Når jeg næste år søger elevplads, håber jeg ikke at blive ansat et sted, hvor jeg ikke er værdsat. Jeg ved, at vi er så meget mere, end regeringen, KL og Danske Regioner gør os til. Det er os, der sammen med alle de andre offentligt ansatte sørger for, at det offentlige kører rundt.

Hvis man ikke snart indser de offentligt ansattes værdi – uanset fag – så ender det med, at jeg ikke er den eneste, der fravælger den offentlige sektor

Jeg vil gerne arbejde et sted, hvor min arbejdsgiver anerkender mit arbejde og ser mulighederne frem for begrænsninger.

Hvis man ikke snart indser de offentligt ansattes værdi – uanset fag – så ender det med, at jeg ikke er den eneste, der fravælger den offentlige sektor. Vi er jo alle mennesker uanset fag eller sektor.