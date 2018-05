Til landsmøde med liste Ø: Hos Enhedslisten er der fuld plade på venstrefløjsfordomsbingo

Ved at droppe revolutionen skar Enhedslisten kablet til et historisk drivanker, for det er svært at pege på en eneste socialistisk revolution, der ikke meget hurtigt endte i fattigdom og tyranni. Ja, helt umuligt faktisk. Derfor var det taktisk smart for Enhedslisten at gøre op med den arv fra Lenin, der var fællesmængden for de tre stifterpartier VS, DKP og SAP. Imidlertid efterlod det også et strategisk hulrum, for hvis Enhedslisten ikke skulle organisere arbejderklassen til at storme børsen og afskaffe politiet, hvad så? De små forbedringers politik var allerede taget af SF’erne, og det parti fik ikke mange pæne ord med fra landsmødet.

I stedet spejdes der over Nordsøen til det britiske Labour-parti, der efter et hostile takeover af venstresocialisten Jeremy Corbyn har revitaliseret den engelske venstrefløj. Labour ligner i dag en reel udfordrer til den konservative premierminister, Theresa May. Det er chefstrateg Pelle Dragsteds håb, at Enhedslisten kan gøre Corbyn kunsten efter, marginalisere det midtersøgende Socialdemokrati og udfordre den borgerlige regering.

Det er dog ikke noget, der for alvor skræmmer socialdemokraterne. Her har man svært ved at se, hvordan Enhedslisten for alvor skal springe ud som masseparti. Til det er partikulturen for lukket og budskaberne for smalle. Til gengæld er man rasende over Enhedslistens adræthed i de offentlige overenskomstforhandlinger, hvor partiet fremstår som lønmodtagernes sande venner.

Socialdemokrater ser med angst og bæven på Enhedslistens popularitet blandt de faglige tillidsfolk og det voksende antal af Enhedsliste-medlemmer på fagbevægelsens lønnede poster. Jobs, der ellers i mere end 100 år har været forbeholdt socialdemokrater med partibogen i orden.

Sagen er bare den, at socialdemokraternes troværdighed i fagbevægelsen er i bund efter indgrebet i lærerkonflikten i 2013. Med Enhedslisten er det omvendt. Hvor andre politikere lyder som embedsmænd, kommunikerer venstrefløjen, så man kan mærke menneskene bag. De mestrer det, man på corporate-dansk kalder story telling.

Enhedslistens problem, som partiet deler med resten af de succesfulde europæiske venstrefløjsbevægelser, er, at det intet sted er lykkedes at konvertere den retoriske styrke til politiske resultater. Med 100 dage-programmet har partiet taget et skridt i retning af mere pragmatisme. Det er helt sikkert nødvendigt, hvis partiet skal fortsætte sin vækst, men det er også en farlig sti at betræde.