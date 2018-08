Studerende: Jeg har levet mit liv i Danmark, som om jeg hvert sekund har skullet bevise, hvor strålende en præmieperker, jeg er. Men nu er det slut

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Du har intet at skulle bevise«.

Ordene var min venindes og de fik mig i gråd, da jeg sad fast i den kurdiske region i Irak. Jeg var taget derned for at lave feltarbejde som led i mit kandidatspeciale i sociologi på Københavns Universitet.

Mit speciale handlede om KDP, et parti bestående af kurdere fra Iran, der kæmper for politiske og sociale kurdiske rettigheder inden for den iranske stat. Af Iran bliver de set som en terrororganisation og af vesten et frihedsparti bestående af partisanere.

På daværende tidspunkt - ligesom i dag - er Iran massivt til stede i Irak, og som reaktion på den kurdiske folkeafstemning 25. september 2017 blev kurdiske lufthavne lukket for international flytrafik af den irakiske regering.

Det betød, at jeg skulle hjem via Baghdad, hvilket ikke havde været et problem, hvis jeg havde haft ethvert andet rejsedokument end mit lyseblå flygtninge-rejsedokument. Deri står der nemlig, at min nationalitet er iransk, selvom jeg aldrig har været der.

Det er af indignation over for højredrejningen i dansk politik, at jeg længe har udskudt at søge om dansk pas

Jeg er egentlig født i den kurdiske region i Irak og kom til Danmark et par måneder, før jeg fyldte to år, som FN kvoteflygtning. Men jeg skal leve med, at der står Iran og leve med at politikere i Danmark, stadig vil opgøre danskhed i, hvorvidt man er født i landet eller ej.

På papiret er jeg altså fra Iran og er flygtet fra det iranske præstestyre da min familie var aktive i KDP. Politisk oversat, så er man som flygtning fra Iran ’anti Iran’. Det gjorde en tur gennem Baghdad efter ophold hos en såkaldt terrorgruppe langt fra optimal.

Udenrigsministeriet og Dansk Institut For Internationale Studier, DIIS, hvor jeg havde min specialeplads, anbefalede, at jeg skulle blive, indtil lufthavnene åbnede. Det resulterede i tre måneder med uvished om, hvornår jeg kom hjem til mit elskede Nørrebro i København.

Tre måneder er lang tid at sidde fast, skulle jeg hilse og sige, og jeg kan levende forestille mig, hvordan flygtninge, der sidder fast i usikkerhed i flere år har det.

»Du har intet at skulle bevise, Atussa, få nu det danske pas«, sagde min bedste veninde Ronak, som jeg har kendt siden børnehaveklassen, da vi talte sammen i telefonen.

Til daglig bor vi et stenkast fra hinanden på Lundtoftegade. Jeg kan se, når de hjemme hos hende åbner deres køleskabsdør, og de kan se ind i vores stue, og ved hvornår vi har gæster på besøg. Vores venskab er jeg evigt taknemlig for, det er en positiv social kontrol, jeg altid vil sætte pris på.

Der skete mange ting, mens jeg var i den kurdiske region i Irak; krig og jordskælv, men det var Ronaks ord, der fik mig i gråd. Hun kender mig rigtig godt, og hun ramte helt rigtigt. For jeg har ført mit liv på det modsatte mantra, og det har været psykisk drænende for mig. Jeg har ført mit liv i Danmark, som om jeg hvert sekund har skullet bevise, hvor strålende en præmieperker, jeg og mine venner er.