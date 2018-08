Lektor: Modsætningen mellem den rigtige kunstner og amatøren dræner den kunstneriske virkelyst

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mange børn og unge drømmer om at blive berømte musikere, malere, skuespillere m.m.

Ofte mødes disse drømme med bekymring fra omverden og forældre, der ser den kunstneriske ambition som i bedste fald urealistisk og i værste fald faretruende.

Bekymringen er forståelig, fordi en vellykket kunstnerisk karriere ofte associeres med den snævre kreds af professionelle, der gennem hele livet er i stand til at tjene penge på deres kunst.

Set i dette lys er ønsket om at blive kunstner naturligvis behæftet med risiko. Faren for fiasko er stor.

Forestillingen om den professionelle kunstner afføder en urimelig kløft mellem den rigtige kunstner og amatøren

Ofte vil folk, der satser alene på kunsten, opleve deres venner få karrieremæssig succes, mens de stadig hutler sig igennem dagligdagen og må tjene penge på tilfældige jobs.

Hvis man f.eks. drømmer om at være komponist, men ender som musikskolelærer, opfattes det som en halv fiasko. Men tanken om, at man kun kan være kunstner, hvis man eksklusivt lever af sin kunst, er misvisende af mindst to årsager.

For det første har der historisk set været en tæt forbindelse mellem kunst og undervisning. Langt de fleste store kunstnere har undervist løbende og haft lærlinge, det gælder f.eks. Mozart og Michelangelo.

Derfor er det oplagt, at man kan være kunstner og samtidig undervise.

For det andet er karriere i dag en omskiftelig størrelse. Mennesker har mulighed for at flekse mellem forskellige jobtyper frem for at være kategoriseret som noget bestemt igennem hele livet.

Det er derfor ikke nødvendigt at definere sig selv entydigt som kunstner, lærer, murer eller lignende.

Den etablerede kløft mellem den professionelle kunstner og amatøren kan ødelægge den kunstneriske virkelyst blandt unge og voksne.

Unge har brug for at kunne udfolde deres kunstneriske drømme uden at føle, at de sætter et liv i tryghed på spil.

Voksne mennesker har brug for at kunne fortsætte med at udfolde sig kunstnerisk parallelt med andre job uden at skulle føle, at de ikke er rigtige kunstnere.

At udtrykke sig kreativt kan have positiv betydning for mennesker generelt. Ligeledes er det et politisk ønske i mange byer og lande at skabe miljøer gennemsyret af kunstnerisk aktivitet, bl.a. med øget vækst, turisme og livskvalitet for øje.

Hvis sådanne ambitioner skal indfries, må vejen til kunst og kreativitet være ligetil og ikke brolagt med unødvendige afgræsninger.

Derfor må modsætningen mellem den rigtige kunstner og amatøren opløses.