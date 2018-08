Journalist hader 'madmarkeder': De er kapitalismens mest snaskede trend, og den ødelægger byen og vores gode manerer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Da jeg var teenager, boede jeg som udvekslingsstudent i Brisbane i Australien. Søndagen bestod af to begivenheder: Vi var i kirke, og vi var i indkøbscentret, og i et indkøbscenter fører alle rulletrapper til en food court.

I midten var der farverige, fastboltede plasticborde. Stolene stod hulter til bulter. Ude i siden var der et legeland til de mindste.

Konceptet var genialt: Alle kunne få, hvad de havde lyst til. Ingen behøvede at være fælles om noget.

Der var altid kø til McDonald’s og Burger King og KFC og kortere kø til den koreanske, og vi fik altid milk shakes og fries som appetizers. Ellers var der frit spil. Værtsfar betalte.

Ingen sure miner blandt familiens unger, og der blev kørt E-numre, palmeolie og vandpumpede grillkyllinger ned i svælget i samme tempo, som madbakkerne blev tømt i affaldskværnene. Alle var glade, der blev forbrugt og fortæret, og værtsfar spiste sin T-bonesteak i fred.

Food courten i indkøbscentret i Brisbane i 2004 var som en påfugl, en kapitalismens påfugl, vingerne var foldet ud, alverdens farver og uanede muligheder for alle. Det var en fortryllende verden for teenage-udgaven af undertegnede. Sådan et sted havde vi ikke hjemme i Frederiksberg Centret. Jeg havde aldrig set noget lignende. Jeg kunne rive al den frituremad ned fra hylderne, som jeg kunne æde.

Og så gjorde det ikke noget, at gulvet flød med afgnavede kyllingeben, fedtet og krøllet madpapir og tomme Cola-bægre, og når jeg næste dag slog øjnene op, stank jeg af friture. Men alt var godt, jeg havde været en tur i madhimlen.

Forleden aften skulle min ven og jeg i Operaen. Inden forestillingen ville vi spise en bid mad, og solen skinnede, så vi stoppede nysgerrigt på vores cykler ved Broens Madmarked på Christianshavn.

For blot nogle få år siden var kajen omkring de ikoniske pakhuse stadig uberørt. På en tåget vinteraften var det som at træde ind i en Kim Leine-roman.

En ensom måge kunne stadig stå i fred og spejde ud over havnen, og jeg forestillede mig handelsskibe stævne ud mod de store have. En søndag morgen kunne jeg løbe en tur derude og have det hele for mig selv.

Forleden på kajen stod en tyk og mørk røgsky op fra en meterlang grill. Rundt om stod et hav af mennesker i alle aldre og kiggede på priser og fedtet kød og fadølsanlæg.

To unge mænd flippede bøffer. En kvinde i sort skjorte med ordet ’teamleder’ på sit badge råbte »så er det 301!«.

En gruppe drenge stødte sig frem i menneskemængden med armene foran sig for at gribe bestillingerne, som sultne gribbe eller aber på et afrikansk strandresort.

Lidt derfra tippede en Cola ud over et vaklende berlinerbord. En familie flygtede fra den drivende sukkervæske. De søgte ly ved et cykelstativ, hvor der stadig var albueplads og tørt under fødderne, mens de gnavede videre af de friturestegte chicken wings.

Vi opfører os som sultne gribbe på savsmuld, og med kapitalismens lovning om uanede muligheder har madmarkederne indtaget de bedste pladser i København

Vi gik en tur i food courten, undskyld, madmarkedet . Mad blev serveret i paptallerkener eller i madpapir.

Jeg så ikke en ærlig kniv eller gaffel. Jeg så mennesker, der stod op for at spise deres mad. Jeg så snuskede handelscontainere, som nu var fastfoodbutikker.