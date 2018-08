Medstifter af digital kunstportal: Det er dybt tåbeligt, at gallerier og kunstmesser eksponerer mandlige kunstnere i langt højere grad end kvindelige

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I går åbnede Bella Center dørene for kunstmessen Code Art Fair. I fire dage vil mere end 280 kunstnere fra hele verden fremvise deres værker ved en kunstmesse, der med arrangørernes egne ord er Skandinaviens største af slagsen.

Code Art Fair skiller sig ud via sin størrelse og sit internationale format – men også via en meget mangelfuld diversitet blandt de kunstnere, der udstiller på messen. Kun en fjerdedel af de deltagende kunstnere er nemlig kvinder.

Sådanne statistikker er ikke sjældne i kunstindustrien. Code Art Fair slår sig op på at være et udtryk for kunsttendenser i samtiden, og i den forstand er uligheden på messen desværre spot on.

Generelt set står kvindelige kunstnere nemlig bekymrende dårligt.

I en undersøgelse fra december foretaget af en række forskere tilknyttet Luxembourgs universitet blev 1,5 millioner kunstauktioner analyseret, og resultaterne omkring salg og prissætning af kvindelige kunstneres værker taler for sig selv: Kunstværker produceret af kvinder er generelt 47,6 procent billigere end mænds. Og blot 6,9 procent af kunst solgt ved auktioner er produceret af kvinder.

Så sent som i sidste uge kunne Politiken berette, at danske museer indkøber kunst skabt af mænd i langt højere grad end kunst skabt af kvinder. I løbet af de sidste 10 år har man for eksempel indkøbt 383 værker på Statens Museum for Kunst, hvoraf blot 97 er skabt af kvindelige kunstnere.

I samme periode har man på Heart i Herning købt 156 værker, men kun 17 er produceret af kvinder.

Disse tal fortæller alle en historie om en industri, der er låst fast i gammeldags tankemønstre fra en tid, hvor kunst var forbeholdt hvide elitære mænd.

Der er givetvis ingen grund til at tro, at mænds kunst skulle være bedre end kvinders. Derfor er det både uretfærdigt og dybt tåbeligt, at gallerier og kunstmesser som Code Art Fair gang på gang eksponerer mandlige kunstnere i langt højere grad end kvindelige. Det er direkte sexistisk.

Der er derfor behov for, at kunstnere selv får lov til at tage styringen over deres værker, og at vejen mellem kunstner og publikum bliver kortere

Mange ser måske kunstverdenen som en fremadskuende industri – en af den slags industrier, der går forrest, når det kommer til at udfordre forældede strukturer og slå et slag for ligestilling og mindre topstyring.

Virkeligheden er dog p.t. en anden. Der er derfor behov for, at kunstnere selv får lov til at tage styringen over deres værker, og at vejen mellem kunstner og publikum bliver kortere.

Løsningen må være at gå uden om de oldtidsinstanser, der i dag administrerer køb og salg af kunst. Gennem åbne digitale platforme for kunstsalg kan kunstnere, mandlige såvel som kvindelige, frit udstille og afsætte deres værker.

De kan også selv få lov at prissætte deres kunst. Sådan opererer vi for eksempel på Artboost.com, og her viser vores nyeste tal, at 59,4 procent af den solgte kunst på platformen er produceret af kvinder. Et betydeligt spring fra de føromtalte 6,9 procent.