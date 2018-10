Forfatter Julia Lahme: Vi kan ikke nøjes med at redde klimaet, vi skal også redde Europa

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Midt i et efterår, hvor vi alle sammen frygter Trump, hvor amerikanske kvinder kæmper for, at deres folkevalgte ikke mere tror, de kan overses, og hvor verdenshavene svømmer over med så meget plastik, at ingen af os længere rigtigt kan overse de øer, der danner sig, synes Europa og det europæiske fællesskab ikke presserende at tage stilling til.

Måske er det den indenlandske politiske situation, hvor Socialdemokratiet læner sig ind mod Dansk Folkeparti, og måske er det den ene svindelsag efter den anden, hvor milliarder forsvinder fra banker og skattekasser, mens de ansvarlige forgyldes.

Der er nok at tage fat på, så hvorfor overhovedet interessere sig for Europa?

En ganske almindelig mandag, på en ganske almindelig eftermiddag i Amsterdam gik det op for mig, at vi ikke kan nøjes med at redde klimaet, vi skal også redde Europa.

Jeg stod i et parfumeri på en dyr adresse i Amsterdam. Ekspedienten, en kvinde i slutningen af tyverne, spurgte mig, om jeg ville have en taxfree-seddel. Nej, sagde jeg – jeg er med i EU. Svaret kom prompte: »Åh nej, hvor er du fra?«, og det gjorde så, at vi kom til at tale.

Når EU sørger for en bankunion, så vi har et fælles bolværk mod en ny finanskrise, burde det betyde, at vi alle sover en smule roligere om natten

Jeg forklarede, at jeg er fra Danmark, og at jeg mente, at Europa er vigtigt, at Brexit er grund til mareridt, og at vi ikke kan vende ryggen til, hvad der skete, dengang vi ikke stod sammen i ét Europa.

Hun lo og sagde, at jeg ikke vidste noget om, hvordan det var at være rigtig del af EU, med fælles valuta og det hele.

Hun fortalte mig ,at hun var 28, læste humaniora, var barn af en familie lige midt i den hollandske middelklasse. Hendes forældre havde ved overgangen til euro i 2002 nærmest kunne ombytte deres huslån én til én fra gylden til euro og sad nu fedt i det, mens hendes generation ikke kunne få så meget som en lilletå ind på boligmarkedet.

»Hvordan bliver det bedre uden for EU«, spurgte jeg.

Det var ganske simpelt: Halver EU, så landene nordpå ikke mere skulle trækkes med landene sydpå. Dem, der ville det store sammenhold, var dem, der ville gemme sig, mente hun. »Det er lettere at gemme sig i mængden med sine lyssky affærer, end det er at stå alene«. Hun fortsætter: »Hvis jeg kunne, ville jeg stemme mig ind i Google snarere end EU«.

Det lader til, at EU er ved at blive et generationsprojekt. En organisation, som vi, der husker Murens fald, læner os ind i. Et projekt, som vi totalt har misset at give videre til de generationer, der kommer efter. Europa findes, men verden er større, klimakrisen er større, og det eneste, der siver igennem i vores nyhedsdækning lige nu, er, at Trump er en, vi skal frygte på samme niveau som klimakrisen.

Vores folkevalgte erkender frygten, men ingen gør noget, og ingen straffes for at smide milliarder i hvidvasken.

Vi har glemt, hvad EU har gjort for os allerede, og hvordan nogle problemer overstiger, hvad vi som lande enkeltvis kan løse.

Når EU skrider ind, hvor vores regering ikke kan, og sørger for to måneders barsel til mænd, er det en fjer i hatten for nogle af os, men når EU sørger for en bankunion, så vi har et fælles bolværk mod en ny finanskrise glemmer vi det. Det burde betyde, at vi alle sover en smule roligere om natten og husker, at vi ikke er alene i en verden, hvor pengestrømme flyder, som de vil.