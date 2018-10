Ligestillingsordførere: Hvis regeringen tager ligestilling seriøst, må de give Kvinfo flere penge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Puttemiddage, social kontrol, fædres barsel, seksuel chikane, voldtægtslovgivning, digital chikane, ulovlig billeddeling, ligeløn, utilpassede unge, etniske minoritetskvinder og socialt udsatte mænd.

Det er konkrete erfaringer i danskernes hverdag, som fylder i ligestillingsdebatten, og hvor der er behov for viden.

Derfor blev Kvinfo i sin tid oprettet som et uafhængigt videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed med en bevilling på finansloven.

Opgaven er at formidle viden og derigennem give et mere kvalificeret grundlag for ligestillingsdebatten og fremme ligestilling i samfundet.

Tager man et område som ligeløn, er vi helt nede som nummer 39. Det skal vi gøre bedre

Og faktisk er danskerne enige. Epinion foretog sidste år en meningsmåling, hvor et overvældende flertal af både mænd og kvinder, unge og gamle, rige og fattige sagde, at det fortsat er vigtigt at arbejde med ligestilling.

Også de internationale ranglister som for eksempel Global Gender Gap Report viser, at der er nok at arbejde med.

Her ligger Danmark på en uimponerende 14.-plads, og tager man et område som ligeløn, er vi helt nede som nummer 39. Det skal vi gøre bedre. Og til det behøver vi viden.

Alligevel blev Kvinfo’s bevilling sidste år skåret ned til det halve i forbindelse med nedlæggelsen af deres bibliotek.

Tre en halv million lyder bevillingen nu på. Det kan det nuværende videnscenter faktisk ikke drives for, og hvis bevillingen fastholdes på det lave niveau, skal institutionen ud i endnu en nedskæring af sine aktiviteter.

Størrelsen på bevillingen springer endnu mere i øjnene, når man kigger på den øvrige række af uafhængige videnscentre, som staten finansierer – f.eks. Idrættens Analyseinstitut, Videnscenter for værdig ældrepleje eller Dansk Kulturinstitut.

Kvinfo’s bevilling er langt den mindste – langt under halv så stor som det, de fleste af de andre videnscentre modtager – på trods af at fagområdet har meget stort offentligt fokus og deraf forventninger til aktivitet, henvendelser fra pressen og behov for fakta.

Det hænger ikke sammen.

Som Bertel Haarders Danmarkskanon slog fast, er ligestilling en bærende værdi i det danske samfund.

Men det kræver, at vi tager os af det grundlag, ligestillingen skal udvikles på, herunder at finansiere et afgørende videnscenter som Kvinfo ordentligt. Gad vide om regeringen egentlig sætter ligestilling så højt, som de siger?