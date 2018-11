Skoleelev: Er vi danskere blevet så vant til at ekskludere andre, at et tørklæde er uacceptabelt?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En torsdag i september deltog jeg i Ungdommens Folkemøde. Det var overvældende.

Jeg sad sammen med mange engagerede unge, der ligesom jeg deltog i og lyttede til de forskellige debatter, der vedrørte vores samfund. Det var skønt. Et fællesskab med sammenhold, et tæt usynligt bånd, der samlede os alle på trods af vores forskelligheder.

Senere på dagen stødte jeg på en plakat fra Dansk Folkeparti med følgende slogan: ’Smid tørklædet, og meld dig ind i Danmark’.

Den positive følelse forsvandt, fordi jeg blev skuffet over Dansk Folkeparti, der ekskluderer i stedet for at inkludere.

Jeg har ikke kunnet slippe budskabet siden. Plakaten har også været diskuteret meget efterfølgende.

Hvorfor komme med sådan et nedladende budskab, der splitter folk? Den slags er med til ekskludere en bestemt gruppe borgere.

Derhjemme bad jeg min søster, som bærer tørklæde, om at sætte et par ord på, hvordan hun oplevede valgplakaten. Hun svarede, at det fik hende til at føle sig forrådt, svigtet og mindre værd.

Dansk Folkepartis plakat signalerer, at man ikke er en del af Danmark, hvis man bærer tørklæde. Men at have tørklæde på er ikke i modstrid med de danske værdier. At man bærer tørklæde, udelukker ikke, at man er både demokrat og tolerant.

Jeg anerkender, at det ikke er alle piger, der frivilligt har valgt at bære tørklæde. Når nogle forældre tvinger deres piger til at tage tørklæde på, er det naturligvis et problem. For alle har ret til at bestemme over deres eget liv og krop.

Men jeg ser det mere som en integrationsudfordring. Jeg tror på dialog frem for politikernes lovgivning og dermed frihedsindskrænkning.

Jeg tror på dialog frem for politikernes lovgivning og dermed frihedsindskrænkning

Vi mennesker er forskellige, og vores udseende bør ikke have en betydning for vores samvær. Vi har så travlt med at dømme hinanden på udseendet og påklædningen, vi er blevet vant til at danne fordomme, når vi egentlig burde acceptere, at vi er forskellige.

Er det ikke på tide, at dialogen burde komme på banen? Det mener jeg, og jeg er sikker på, at vi kan finde hinanden og nå en forståelse.

Forskellighed er en fantastisk ting for vores samfund. Tørklæder, tatoveringer, piercinger eller ej, uanset hvad, så burde vores automatreaktion være at dømme personen på baggrund af vedkommendes værdier og ikke udseendet. Men det er ikke sådan, politikerne ser det.

Lad os derfor være gode rollemodeller og stoppe med at ekskludere hinanden på baggrund af udseende og valg af beklædning – religiøs eller ej. Vi er netop forskellige – lad os hylde det.