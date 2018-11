Chefredaktøren: Rasmus Paludan er en blanding af flodhesten Dolph og en ung Glistrup på Redbull

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Han har narrens smørrede smil om munden, mens han spyr hadets svovlende sprog fra sin strube.

Rasmus Paludan er et politisk fænomen, vi ikke tidligere har set her i landet. Mange voksne vil slet ikke kende ham, men for deres børn, særligt dem mellem 8-18 år, er han en velkendt figur, der har rejst personlig berømmelse og politisk bevægelse på en mødding af skidtsnak og rendestensretorik vendt mod muslimer og samfundets svageste.

Via Facebook og YouTube arrangerer Rasmus Paludan demonstrationer i ghettoer, hvor han under politibeskyttelse og en kødrand af mobilfilmende unge går rundt og råber »homoperkere« og »samfundstabere« og forlanger, at alle »lortemuslimer skal rejse hjem til deres lortelande«.

Det hele handler om at opildne beboernes vrede og modpres, hvorefter han viderebringer de vildeste konfrontationer via Facebook og YouTube. Hvem interesserer sig dog en sådan gemen nar? Hundredtusindvis af unge. For mobil-generationen er han blevet en blanding af ledestjerne og latterfigur, fordi han smidigt veksler mellem tegneseriekarakteren Dolph og en ung Glistrup på Redbull.

Men tilbage står et politisk fænomen, der ikke er for sjov. Rasmus Paludan har tidligere forsøgt at stille op for Nye Borgerlige, og han har nu stiftet partiet Stram Kurs.

I denne uge har Politiken fulgt Paludan på en SoMe-transmitteret turné til Hjørring og Frederikshavn. Alene siden april har han ifølge sig selv arrangeret 45 af sådanne demonstrationer, og hans videoer har opnået 7 millioner visninger på YouTube.

»Jeg er frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder af Stram Kurs«, messer Paludan, hvor end han når frem med sin hadets karavane.

Det er uhyggelig tale, men det er endnu mere uhyggeligt, at tusindvis af pæne forældres pæne børn streamer, griner og klapper imens.

Mange unge ser utvivlsomt Rasmus Paludan som det, han er: plat underholdning. Men de følger ham, og dermed bidrager de til at opbygge en figur, som lever af at rive den demokratiske samtale ned, hælde benzin på stumperne og sætte bål i gaden.

Det siger alt om hans nedrighed, at han appellerer til umyndige børn og unge. For hvad sker der, når de bliver myndige og skal stemme til demokratiske valg? Hvis de accepterer Rasmus Paludan i dag, hvad er det så foren demokratisk toneart, de tager med sig ind i stemmeboksen om få år?

Rystende er det, at Rasmus Paludans ætsende hadprædikener får lov til frit at florere på de sociale medier, der i stedet bruger tiden på at censurere hippietidens vuggende bryster i strandkanten. Facebooks og YouTubes uansvarlighed er velkendt, men selv om den her skriger til himlen, så vender de det døve øre til, fordi hadets polariserende tale bidrager til deres kyniske og samfundsnedbrydende forretningsmodel.

Rasmus Paludan er en modbydelig og usammenhængende højreradikal karakter. Hans flirt med grænsen mellem komik og alvor skal vi lære vores børn at forstå og modstå. Der er ikke andre til at gøre det.