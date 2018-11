Ung liberal: Jeg forstår ikke, at folk på kontanthjælp får børn

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I øjeblikket kører DR-reportageserien ’Fri os fra kontanthjælp’, og titlen skal sandsynligvis afspejle de medvirkendes lyst til at få et job. Men titlen kunne lige så godt afspejle en bøn fra deres børn. For vi ved fra statistikkerne, at børn af kontanthjælpsmodtagere har stor sandsynlighed for selv at ende på kontanthjælp.

Ud over den øgede risiko for selv at ende på kontanthjælp ved vi fra undersøgelser, at børn af kontanthjælpsmodtagere er dem, der har mindst sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse, de klarer sig dårligere i folkeskolen osv.



I min tid som kontorelev i børnemyndigheden i Københavns Kommune så jeg, hvor galt det står til. Gang på gang skulle man være vidne til forældre på overførselsindkomst, endda også forældre til tvangsfjernede børn, der valgte at få flere børn.

Vi ved fra statistikkerne, at børn af kontanthjælpsmodtagere har stor sandsynlighed for selv at ende på kontanthjælp

Jeg er oprigtigt i tvivl om, hvilken tankeproces – eller mangel på samme – der går forud for sådan en beslutning.

Ikke alene blev jeg konfronteret med forældre, der enten ikke gad eller evnede at løfte ansvaret for sig selv eller deres børn – mange af dem var slet ikke af den overbevisning, at dette ansvar overhovedet var deres, men derimod kommunens, og dermed alle andres.



Jeg kunne naturligvis aldrig drømme om at forbyde disse mennesker at få børn, men som samfundsborger stiller jeg mig bare stærkt kritisk og uforstående over for beslutningen.

Og denne beslutning har sandsynligvis også den konsekvens, at mennesker i arbejde udskyder beslutningen om selv at få børn. Det kan eksempelvis være, at de gerne vil have råd til, at den ene part kan gå på deltid, før de vil få børn. Og i og med at de først skal betale for opvæksten af andre menneskers børn, så tager det selvsagt længere tid at opnå et økonomisk råderum, der tillader dette.



Er det at have et arbejde så det eneste, der betyder noget i forhold til forældreskab? På ingen måde.

Men det er en grundlæggende forudsætning, hvis man ikke ønsker at videregive dårlige værdier til sine børn. Og derfor forstår jeg ikke, hvorfor folk på kontanthjælp får børn.