Medieprofessor: Grib ind overfor journalisters løsagtige omgang med statistiske resultater

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

En stor del af dagens journalistik er baseret på meningsmålinger af alt mellem himmel og jord. En stor del af denne journalistik må betegnes som statistisk klamphuggeri.



Et indslag forleden morgen i P4’s morgennyheder handlede om, at flere og flere skolebørn oplever lydniveauet i klassen som forstyrrende – en stigning fra 11 til 13 procent. Jamen, er en stigning på 2 procentpoint en nyhedshistorie værd? Ligger det ikke inden for den statistiske usikkerhed?



Et andet nyhedsindslag, også i ’P4 Morgen’, handlede om, at over halvdelen af eleverne i nogle skoler oplever undervisningen som kedelig. Men er det overhovedet et problem, at halvdelen af de danske skoleelever i en undersøgelse har sagt, at de nogle gange keder sig i timen? Og har undersøgelsen taget højde for, at man ikke bare kan stikke børn et spørgeskema og bede dem svare på det?

Et tredje eksempel (fra DR’s ’Aftenshowet’): En mandlig medarbejder, der havde været ansat i en stor virksomhed i 25 år, havde under en julefrokost taget en kvindelig kollega på brysterne og var blevet fyret. En kvindelig blogger var i studiet, fordi hun som feministisk blogger havde skrevet, at den straf var for hård. Straks udskriver studieværterne en seerafstemning: Hvad synes I? Stem ja eller nej.

Det, der bør gribes ind over for i sager som disse, er ikke støj eller kedsomhed i skolerne eller sexchikane på arbejdspladserne, men journalisters iscenesættelse af populistiske folkedomstol



En af de andre studiegæster, skuespilleren Dar Salim, nægtede at tage stilling: Det er urimeligt at bede nogen om at svare på det spørgsmål, når ingen af os kender de nærmere omstændigheder. Hans udgangsreplik til studieværterne: I skal lade være med at lave den slags ukvalificerede afstemninger – de er for det meste udtryk for en falsk folkestemning på et helt uholdbart grundlag. Folk kender jo ikke de konkrete omstændigheder for episoden!



Den tyggede studieværterne så lidt på. Det er ikke så tit, at gæsterne bryder den hyggelige stemning med direkte kritik af programformatet.



Men det fortsætter nok. Seerafstemninger er jo billig og følelsesladet journalistik. At de så blot er en overfladisk og ukvalificeret kradsen i overfladen på ømtålige og vanskelige samfundsproblemer, må vi tage med i købet.



Det, der bør gribes ind over for i sager som disse, er ikke støj eller kedsomhed i skolerne eller sexchikane på arbejdspladserne, men journalisters iscenesættelse af populistiske folkedomstole og løsagtige omgang med statistiske resultater.