Filminstruktør Vladimir Tomic: »Giv ikke magten til nationalisterne, de vil ødelægge landet«

Resten er historie. Hele verden så Biljana Plavsic i 2009 foran Den Internationale Domstol i Haag tilstå og påtage sig skylden for sin del af de massive overgreb på den ikkeserbiske befolkning i Bosnien og Hercegovina.

De andre nationalistiske partier som det muslimske SDA og kroatiske HDZ var heller ikke noget at skrive hjem om. Mange af deres partiers medlemmer og ivrige tilhængere endte ligeledes på bænken ved siden af Plavsic i Haag.

Året er 2018. Jeg sidder i København og spiller kort med mine venner, mens vores børn leger på gulvet. I fjernsynet kører endnu en nyhed om en europæisk drejning mod det yderste højre.

Jeg går over til bogreolen og hiver Naguib Mahfouzs bog ’Between the Two Palaces’ frem. Min finger kører over skudhullet, der ligner et åbent sår.

Jeg får pludselig lyst til at tage telefonen og ringe til min far, min onkel eller Dragan, men det kan jeg ikke. Min far døde som flygtning på et hospice i Spanien. Dragan døde af et hjerteslag som underbetalt chauffør på en amerikansk motorvej, og min onkel blev dræbt i krigen. Biljana Plavsic brugte ham mod hans vilje først som kanonføde og derefter som ormeføde.

Der ligger min farmor nu i sin lejlighed på den etnisk rene jord på grave af sine og andres børn. Og hun er helt, helt alene. Hun kan ikke stå op af sengen og ligger i sin egen afføring, mens jeg prøver at få saneret hendes liggesår fra 2.000 kilometers afstand, hvor fjernsynet viser danske nationalistiske politikere, som med smil på læben og blod i deres vælgeres øjne skærer kager for åben skærm, mens de, der siger dem imod, bliver kaldt for landsforrædere, og igen hører jeg ekkoet af Dragans ord: »Giv ikke magten til nationalisterne, de vil ødelægge landet«.