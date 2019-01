Vicerektor til Merete Riisager: Din kritik af unge er arrogant, nedsættende og uansvarlig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Så røg landets undervisningsminister, Merete Riisager, igen til tasterne for i Politiken 12.1. at hamre løs på nutidens unge og de voksne omkring dem. Budskabet i indlægget ’Vi overbeskytter vores børn og unge’ synes at være, at de unge er en flok sarte sjæle omgivet af overbeskyttende pædagoger og latterlige curlingforældre.

De unge skal tværtimod hærdes, for ellers vil de ifølge ministeren »for alvor gå ned med flaget, når de møder krav og forventninger fra den virkelige verden«.

Ministerens holdning er både arrogant, nedsættende og uansvarlig.

Unge mennesker med trivselsproblemer, angst og depression skal åbenbart forstå, at de ikke engang befinder sig i den virkelige verden, og at det hele bliver meget værre, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

På skolerne prøver vi naturligvis at tage de unge alvorligt i deres såkaldte ’ikke-virkelighed’ og kan heldigvis også berolige dem med, at det faktisk bliver bedre, hvis bare de klarer gymnasieskærsilden. Sandheden er snarere, at gymnasiet udgør Danmarks mest præstationsorienterede arena, og at dansk erhvervsliv er et beskyttet værksted ved siden af.

De unges virkelighed i gymnasiet er, at de hver dag bliver bedømt på deres faglige præstationer og engagement i 3-4 fag og hver uge får karakter for 3-4 skriftlige afleveringer. Dertil kommer diverse indlagte prøver. Samtidig oplever de at være i konkurrence med 27 andre i klassen, hvoraf nogle er deres bedste venner, andre en god kammerat, tidligere kæreste eller værste fjende. Hvilken dansk virksomhed kan byde på sådan en virksomhedskultur og stadig klare sig godt og rekruttere kvalificeret arbejdskraft?

Rart ville det også være, hvis ministeren ville holde op med at påstå, at »de ressourcemæssige rammer aldrig har været bedre, mulighederne står i kø, og intentionerne er så gode«

Men har det ikke altid været sådan? Jo, vil ministeren sikkert sige, men det er arrogant.

Konkurrencestaten har skabt en generation af unge, som fra dag 1 i folkeskolen er blevet målt på deres præstationer, samtidig med at de er blevet fortalt, at de har alle muligheder for at klare sig godt, hvis bare de forfølger nogle mål, som matcher konkurrencestatens logik. Det er sket, samtidig med at man har skabt et uddannelsessystem med enorme karakterkrav med bonusordning for ekstra A-fag og hurtig studiestart. Sådan var det ikke, da ministeren var ung.

Dertil kommer presset fra de sociale medier, hvor angsten for ikke at være med og risiko for udskamning præger de unges liv og skolegang. Sådan var det heller ikke, da ministeren var ung. Så velkommen, Merete, til de unges virkelighed, og hold så op med at se deres uddannelse som en overgangstid, der skal overstås, så de kan komme ud og gøre nytte i det virkelige samfund. Rart ville det også være, hvis ministeren ville holde op med at påstå, at »de ressourcemæssige rammer aldrig har været bedre, mulighederne står i kø, og intentionerne er så gode«.

De ressourcemæssige rammer er på alle fronter gået tilbage. Se på normeringer i daginstitutionerne, folkeskolelærernes forringede arbejdsvilkår og de nu på femte år iværksatte besparelser i gymnasiet. Det er løgnagtigt at påstå, at de ressourcemæssige rammer er bedre i gymnasiet, når der investeres cirka 7.000 kr. mindre pr. stx-elev om året end for 5 år siden som følge af det såkaldte omprioriteringsbidrag og den årlige 2-procents-besparelse. Det går ud over undervisningens kvalitet og ud over mulighederne for at tage hånd om en dysfunktionel klasse og den unges mistrivsel.