Skuespiller ønsker undtagelsestilstand: »Gør alt, der sviner, enten forbudt eller afsindig dyrt«

Vi er mange, der er klar til kamp. Lad os bevise, at vi godt kan bevare et velfærdsliv med minimal udledning!

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er virkelig skæbnens ironi, hvis det en dag er os, der må flygte mod andre himmelstrøg, fordi det kun er Den Jyske Højderyg, der står tilbage af Danmark. Fordi ingen gjorde noget.

Pokkers også, hvis vi har valgt nogle ledere, der i virkeligheden ikke rigtig erkender problemet, eller som helst ikke vil være dem, der skal fortælle deres befolkning, at nu må de stoppe med hele tiden at købe nyt, holde alene i kø i benzinbilen hver morgen, tage på lange flyrejser flere gange om året samt alt det andet, vi som moderne, frie mennesker fejlagtigt føler er vores menneskeret.

Kære politikere, vil I virkelig være dem, der ikke handlede, mens tid var?

Det er tabu at blande sig i folks adfærd. Men for mig at se, har vi netop brug for en adfærdsregulerende politik i en overgangsperiode. Undtagelsestilstand, indtil vi har et alternativ til fossile brændstoffer. Indtil vi får et paradigmeskifte.

Vi har et folketingsvalg lige om lidt. For første gang er jeg bange for de talende habitter i forskellige størrelser, der kun prædiker vækst

Der skal da omgående skæres ned på det, der belaster klimaet. Og det skal styres ovenfra. Sæt nu massivt ind med bedre togdrift. Gør alt, der sviner, enten forbudt eller afsindig dyrt og det bæredygtige billigt. Om det så koster spidsen af en jetjager. Pengene findes, hvis viljen er der. Danmark er jo et land, andre skeler til ude i verden. Så må vi jo inspirere de andre til at følge trop. Når Luxembourg gør offentlig transport gratis, inspirerer det vel også os?

Det går i den rigtige retning, hører jeg tit. Men jeg har ærlig talt svært ved at se det.

Når jeg tænder mit tv eller besøger den seriøse webavis for at holde mig orienteret, skal jeg lige konfronteres med reklamer for billige oversøiske flyrejser eller store benzinbiler, der springer op små djævle og lokker os til at begå en synd mod vores alle sammens fremtid.

De er farlige, fordi de stiller sig i vejen for den virkelige udfordring. Hver torsdag fra står jeg foran Christiansborg klokken 8.30-10 for at være med i ’Klimapåmindelsen’. Det er skidekoldt, men vi står der indtil valget som en fysisk manifestation af, at der ikke er resonans mellem dem og befolkningen i klimaspørgsmålet.

Vær nu modige, politikere! Det er utrygt, når ingen tager affære. I, der taler grønt, tal endnu mere grønt!

Vis os, at I vil handle nu og ikke via gradvise udfasninger.

Man kan jo ikke bede monstret om først at angribe om 20 år, fordi det ikke passer skidegodt lige nu op til en valgkamp.

Vi er mange, der er klar til kamp. Lad os bevise, at vi godt kan bevare et velfærdsliv med minimal udledning!