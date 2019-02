Dennis Nørmark: Hvorfor har politi-kerne ansat folk til at opfinde kritiske spørgsmål, ingen har nogen som helst gavn af?

Inde i Christiansborgs Teater kværner politikerne ufortrødent videre med at positionere sig med ligegyldige spørgsmål, som ingen uden for Borgens mure har nogen som helst gavn af - endsige interesse for.

Vil ministeren uddybe, hvorfor en fuld udlægning af dramaproduktionen i DR vil vanskeliggøre samarbejdet om styrket nordisk drama med de øvrige nordiske public service broadcastere, herunder om de øvrige nordiske broadcastere ser ens på dette?«.

Sådan lyder et af de tusindvis af udvalgsspørgsmål, som landets ministre – i det her tilfælde kulturministeren – bliver bedt om at besvare. Sidste år brugte DR administrative ressourcer på at svare på i alt 70 spørgsmål som det ovenstående, stillet af Folketingets Kulturudvalg. I øvrigt stillet af de samme politikere, der mener, DR bør spare mere på administration end på radio- og tv-produktion.

Trangen til at gøre noget og ikke mindst til at vise, at dem der for tiden har magten ikke gør noget for en særlig gruppe, knopskyder i bureaukrati og meningsløs aktivitet, og ingen ser ud til at tage ansvaret for noget af det

Sidste folketingsår blev der stillet 13.668 skriftlige spørgsmål fra udvalgene til ministre, og læg dertil 871 samrådsspørgsmål samt ikke mindst 1.082 spørgsmål til ministrene stillet direkte i folketingssalen. Det er et svimlende antal henvendelser. Nogle af dem stillet af nysgerrige folketingsmedlemmer, og nogle af dem er i realiteten blot stillet igennem et folketingsmedlem, men den virkelige afsender er en tænketank, en interesseorganisation eller private konkurrenter til offentlige institutioner.

Antallet af samråd er steget støt, særligt i takt med at de er blevet offentlige og tv-transmitterede og på den måde giver folketingets politikere mulighed for at brillere som skarpe inkvisitorer og stille spørgsmål af livsvigtig karakter for folkestyret. Som da Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet i 2017 indkaldte transportministeren i samråd om et blogindlæg, han havde skrevet i 2010. Eller Astrid Kragh, samme parti, der ligeledes utrætteligt har indkaldt ældreminister Thyra Frank i samråd om hendes (for)tid som forstander for plejehjemmet Lotte.

Ifølge venstreminister Eva Kjer Hansen og Morten Flindt, der sidste år udgav bogen ’Det Forsømte Folketing’, er en væsentlig del af de spørgsmål, der stilles i disse samråd i øvrigt slet ikke forfattet af politikerne, men ofte af politikernes og endog Folketingets administrative medarbejdere. Der er således ansat folk til at opfinde kritiske spørgsmål, deres politiske chefer ikke engang har fantasi til at finde relevant at spørge en minister om. Men hvorfor denne iver? Svaret er at det er blevet politikernes modus operandi.

Da René Gade fra Alternativet allerede i 2017 annoncerede, at han forlod Folketinget, var det blandt andet fordi politik har udviklet sig til en partipolitisk bandekrig, hvor det meste af tiden ifølge ham går med at finde huller, fejl og mangler hos ens politiske modstander i stedet for at arbejde sammen tværpolitisk – og samtidig bruge medierne til at spinne i stedet for at oplyse konstruktivt.

En art politisk teater, hvor folketingspolitikere foregiver at være demokratiske vagthunde, hvilket dog er totalt gennemskueligt for vælgerne, at de ikke er, hvorfor der er opstået en stadig tiltagende mistillid imellem vælgerne og de folkevalgte. Et teater som embedsværket, centraladministrationen og selv velfærdsstatens fodsoldater direkte og indirekte bliver involveret i, på grund af et absurd behov for at vide alt om alt.

Det er lærere, pædagoger, læger og socialrådgivere der skal ’skriftliggøre’, dokumentere, bevise og notere ting ned. De skal redegøre for antallet af indsatser, møder, klager og henvendelser. De skal notere forsinkelser på svar, på behandlinger eller på afgørelser. De skal fremskaffe det nyeste tal på infektioner på sygehuse, på klager over karaktergivningen eller sygefravær på kommunale plejehjem, fordi ministeren skal i fjernsynet eller i folketingssalen.

Dokumentationsbehovet ender også som ligegyldige og virkningsløse KPI’er i offentlige lederes resultatkontrakter, som ikke motiverer til andet, end at lederne pisker deres medarbejdere rundt for at opfylde planer og måltal, selv om de ikke giver os bedre ydelser i velfærdsstaten.

Dette pres skaber et miljø, hvor man altid skal lave elevplaner, handleplaner og politikker for et område, en befolkningsgruppe, en aldersgruppe eller et andet særligt udpeget segment i befolkningen. Der har indtil for nylig været 14 overgrupper og 80 undergrupper bare i beskæftigelsessystemet. Hvorfor? Fordi der på et tidspunkt har været en folketingsdebat om, hvad vi gør med enlige mødre på revalidering eller ufaglærte eller ledige på sygedagpenge i et uddannelsestilbud eller noget fjerde, femte eller firsindstyvende.

Trangen til at gøre noget og ikke mindst til at vise, at dem, der for tiden har magten, ikke gør noget for en særlig gruppe, knopskyder i bureaukrati og meningsløs aktivitet, og ingen ser ud til at tage ansvaret for noget af det.