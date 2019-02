Rosa Lund: Normkritisk seksualundervisning skal være et krav på læreruddannelsen

De manglende værktøjer hænger uløseligt sammen med, at det udbudte fag på læreruddannelserne er frivilligt, hvorfor kun en femtedel af de studerende på læreruddannelsen tager kurset. Derfor oplever mange lærere, at de er nødt til at tage afsæt i egne erfaringer, hvilket kan medføre et enormt pres, da det for en del skoleelever er første gang, de støder på emnerne i en faglig kontekst, og det derfor kan virke pinligt eller kejtet.

Det er vigtigt, at unge får ordentlig kendskab til seksualundervisning og normkritik, da forståelsen for forskellighed er grundstenen i vores demokrati. Med problemfelter som jomfrumyten og samtykkedebatten bliver vi nødt til at give eleverne kendskab til normkritik, så de kan sætte sig imod nogle af de uhyggelige tendenser, der følger med den moderne verden, herunder digitaliseringen.

I 2013 lykkedes det Enhedslisten at få et obligatorisk modul på pædagoguddannelsen, der ruster fremtidens pædagoger til at arbejde med krop, køn og seksualitet i den pædagogiske praksis. Pædagoguddannelsen indeholder krav om, at den studerende har viden om kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer, og at den studerende skal kunne formulere faglige mål og midler til skabelse af rum for menneskers mangfoldighed og til understøttelse af kønnenes lige muligheder.

Det er ikke nok, at det fag kun er på pædagoguddannelsen. Det skal også være på læreruddannelsen, så vi på samme måde kan sikre, at fremtidens lærere har kompetencerne til at arbejde normkritisk og respektfuldt med den nødvendige viden om køn, seksualitet og mangfoldighed.

Kondomet og bananen har selvfølgelig en vigtig og sundhedsmæssig og biologisk pointe, se bare på boomet af kønssygdommen klamydia. Men lige så vigtigt det er, at man lærer at beskytte sig mod kønssygdomme, lige så vigtigt er det at lære at sætte grænser og respektere andres grænser. For vi ser forskellige ud, tænker forskelligt og føler forskelligt, men er alle sammen en del af et samfund, hvor vi der netop er plads til forskellighed.