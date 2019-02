Lærerstuderende: Er jeg talentløs, Tommy Ahlers?

Talentpuljen viser os, at regeringen ikke selv tror på, at man kan udvikle talent uden at tilføre penge til uddannelse. De vil bare kun prioritere eliten.

Jeg har ingen naturfag. Jeg udvikler ikke nytænkende måder at inddrage teknologi i undervisning. Jeg forsker ikke. Jeg læser på det, som nogle beskriver som ’den almindelige læreruddannelse’. Har jeg intet talent? Det er den følelse, jeg sidder tilbage med, når jeg læser om den nye talentpulje. Jeg indrømmer det gerne. Da jeg startede på læreruddannelsen for 3 år siden, var jeg komplet talentløs.

I dag får jeg ideer, jeg har viden om mit felt, og jeg har udviklet mit talent. Og det har jeg af denne simple grund: Al uddannelse er talentudvikling Jeppe Lundmann

Efter over en times – mere eller mindre ligegyldig – navneleg blev jeg sammen med mine 35 dugfriske nye medstuderende stuvet ind i et 30 grader varmt klasselokale, på toppen af Natalie Zahles lærerseminarium i København. Her blev alle tænkelige informationer om studiet fyret imod os i et fuldstændig uoverskueligt tempo. Vi havde kun en time til at gennemgå alt fra kantineforhold til funktionaliteten og brugen af den ubrugelige og ufunktionelle intranet-platform.

Pludselig trådte en underviser ind i lokalet. Han var iklædt ca. 10 cm for korte brune hørbukser og en rødlig indisk-inspireret skjorte med obligatoriske svedpletter under armene. ’Velkommen på læreruddannelsen’, sagde han, med høj stemme, efterfulgt af ’Hvad betyder didaktik?’. Fuldstændig blottet for viden sad jeg og gloede måbende på denne tydeligvis folkeskolevante underviser. Ingen idé. Ingen viden. Intet talent.

I dag får jeg ideer, jeg har viden om mit felt, og jeg har udviklet mit talent. Og det har jeg af denne simple grund: Al uddannelse er talentudvikling.

Talentpuljen viser tydeligt, at regeringen ikke tror på sit eget koncept: at uddannelse kan der sagtens spares på uden at gå på kompromis med kvaliteten. Hvorfor skulle man ellers tilføje penge, som kan gøre nogle få studerendes uddannelse bedre? Hvis tilførslen af penge til uddannelserne ingen betydning har for udvikling af talentfulde unge mennesker, hvorfor skulle det så være anderledes for dem, som anses som eliten?

Jeg har derfor en opfordring til dig, Tommy Ahlers. Opjuster dine ambitioner for uddannelse i Danmark.

Talentprogrammet skal være for alle studerende. Alle studerende fortjener uddannelser, som udvikler deres talent. Gode uddannelser er ikke for de få. Danmark har brug for bredt og mangfoldigt talent, som kan føre landet videre.

Jeg vil derfor anbefale at tilføje din pulje de resterende 19,8 milliarder kroner, som er og bliver skåret ud af vores uddannelser de næste år, og giv penge til alle studerende. Eller vælg den nemmere vej: Drop besparelserne, og giv os vores kvalitet tilbage. Vi mangler den.