Rektor: Filmskolen skal udvikle sig for at følge med en verden i rivende udvikling

Som et middel til at indfri disse fremtidsplaner ønsker vi at indgå i de fælles internationale uddannelsesstrukturer som en kunstnerisk bachelor-/kandidatuddannelse. En del er bekymrede for, om skolen bliver ’akademiseret’. Det er her afgørende at understrege, at de kunstneriske uddannelser har deres helt egen kategori i uddannelsesstrukturen, som også musikkonservatorierne, kunstakademiet og scenekunstskolen hører til i.

Filmskolen bliver altså ikke til en akademisk uddannelse, og man skal ikke have en studentereksamen for at komme ind på skolen, men optages på det kunstneriske talent. Næsten alle toneangivende kunstskoler i verden er inde i samme type struktur.

Der er en del, der har udtrykt bekymring for, om disse strukturer vil ødelægge Den Danske Filmskoles egenart, men selv om skolen skal udvikle sig og systematisere sin uddannelse i højere grad end nu, så er jeg overbevist om, at vi kan finde ud af at udnytte denne ramme til at udvikle filmskolen.

Vi er med rette stolte af dansk films bedrifter. Og det er i tider med succes, at man skal se fremad. Det er mit håb, at filmskolen også kan få opbakning til at gøre det nu.