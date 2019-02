»Jeg dyrker min klimaforelskelse«: Klimakærlighed må ikke blive til klimafrygt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Sommerfugle i maven, bankende hjerte og tanker, der insisterer på at flyve af sted. De fleste kender følelsen af at være forelsket og skal måske også tilbringe valentinsdag sammen med en særlig person. Jeg er også selv smaskhamrende forelsket. Dog ikke i en konkret person af kød og blod, men nærmere fyldt med kærlighed til vores alle sammens klode.

For når jeg går op i klimaforandringer, er det ikke af dommedagsfrygt eller pligtfølelse. Så er det, fordi jeg er så ovenud glad for at være født på en så fantastisk jordklode, at jeg ikke kan andet end at ønske at behandle den med respekt og omtanke, inden jeg giver den videre.

Det er selvfølgelig de færreste, der ønsker at give den, de er forelskede i, videre. Men det, der er så fantastisk ved kærligheden til Jorden, er, at den kun bliver større af at blive delt med andre. Det ærgrer mig dog, når klimakærligheden i dagens debat bliver erstattet af klimafrygt. Det ses ikke kun i form af alskens skrækhistorier, men også klimaforkæmpere, der nærmest gør en dyd ud af at leve på et eksistensminimum i klimakampens tegn.

Selvfølgelig skal vi ændre vaner, men måden, man omtaler vaneændringer på, spiller en stor rolle. Det gode liv og det bæredygtige liv må aldrig være hinandens modsætninger, de bør tværtimod gå hånd i hånd som de mange smukke par rundt om Søerne i København, der fletter frostkolde fingre på valentinsdag.

Min Valentine bliver i år lidt ekstra speciel. Kærlighedens dag skal nemlig bruges med andre unge klimainteresserede. Her har jeg arrangeret en tøjbyttedag, hvor vi ikke kun skal minimere vores egen belastning gennem genbrug, men også skal diskutere klimapolitik.

Klimapolitik er for mig lidt som et gammelt ægteskab. Man havde nok forudset de problemer, der kommer af års slid, men har lidt udskudt det til sidste øjeblik. Desværre kan Jorden og dens befolkning ikke bare blive skilt.

Til gengældkunne vi og vores politikere godt trænge til lidt klimaparterapi. I debatten ender de forskellige fløje nemlig hurtigt med at male sig selv og hinanden op i hver sit hjørne. Partierne kæmper om at være grønnest for sig selv, i stedet for at vi som samfund er grønnest.

Men som de fleste nok kender fra det et forhold, handler det om at gå på kompromis, finde løsninger sammen og ikke hænge sig i fortidens fejl, men derimod bevæge sig fremad i fællesskab.