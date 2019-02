Mellemfolkelig Samvirke og Greenpeace: Klimakampen kræver opgør med ulighed

Det er afgørende at takle verdens to største kriser samtidig.

Verden står midt i to kriser, der hænger sammen og skal løses samtidig: Den ene er klimakrisen. Den anden er den øgede ulighed, hvor kløften mellem verdens rigeste og resten af befolkningen vokser, og hvor klodens 10 procent rigeste tegner sig for omkring halvdelen af det samlede CO 2 -aftryk fra personligt forbrug.

»Det er snart sidste udkald«, som statsminister Lars Løkke Rasmussen advarede i sin nytårstale, og ja, klimaet er for alvor blevet et tema, der optager vælgerne. Senest lykkedes det for nylig os og ni andre organisationer – inden for blot to uger – at indsamle de nødvendige 50.000 underskrifter på kravet til Folketinget om en ambitiøs dansk klimalov.

Så vores forslag er at indføre afgifter og regulering, der virker som en progressiv skat, hvor de bredeste skuldre bærer den største byrde

Siden har endnu flere skrevet under, og opråbet til politikerne er ikke til at fejl af: Vi kan ikke længere læne os tilbage og vente på, at problemerne med mere tørke, vildere storme og smeltende is – måske – en dag fikses med teknologiske fremskridt. Nej, politikerne skal sætte rammerne for en grundlæggende forandring i vores forbrug og adfærd for at få nedbragt udledningen af drivhusgasser, og det er her, at den anden krise – ulighedskrisen – kommer ind i ligningen.

For som blandt andet Bruxelles-tænketanken Bruegel understreger i en rapport om klimapolitikkens sociale konsekvenser, så rammes familier med lav indkomst hårdere af klimaregningen, hvis der ikke tages højde for de fordelingspolitiske konsekvenser af eksempelvis højere afgifter på el og benzin.

Resultatet ser vi helt aktuelt i Frankrig, der oplever de største demonstrationer i årevis, kickstartet af, at præsident Macron som et led i sin grønne dagsorden har bebudet en ekstra afgift på brændstof. Omregnet 25 øre på en liter benzin og 45 øre pr. liter diesel. Det antændte et bål af utilfredshed blandt de franskmænd, der i forvejen har ondt i økonomien og samtidig har oplevet, at Macron har favoriseret de rige, herunder ved at afskaffe en formueskat.

Oprøret fra Frankrigs såkaldte Gule Veste fremstår som et skoleeksempel på, hvordan frustration over den øgede ulighed koger over, når klimaløsninger rammer de fattigste hårdest og dermed bidrager til endnu større ulighed. Men større og større skel mellem rig og fattig er langtfra blot et fransk problem.

Også herhjemme vokser uligheden. Siden 2010 er indkomsten stagneret for de 40 procent fattigste i Danmark, fastslog Arbejderbevægelsens Erhvervsråd sidste efterår. De seneste 15 års reformer af indkomstskatten har belønnet de rigeste 10 procent med 41.000 kr. årligt, mens de 10 procent fattigste kun har fået 900 kr. Den rigeste ene procent har indkasseret 95.000 kr. mere om året – i gennemsnit 100 gange mere end de 10 procent fattigste – samtidig med at skattereformerne har betydet færre skatteindtægter og dermed færre penge til vores fælles velfærd.