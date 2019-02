Forurettet forfatter: Politikens anmelder kan ikke have læst min bog

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Politiken 17.1. smider anmelderen Bo Tao Michaëlis en stinkende spand skidt i hovedet på mig.

Min nye fremtidsroman ’Storhedsvanvid’ giver han en totalt negativ anmeldelse. Det er i orden, hvis det var en litteraturfaglig kritik af en bog, som anmelderen har læst. Romanen er på 450 sider, men det fremgår tydeligt, at Michaëlis ikke har læst mere end 10-15 sider af begyndelsen og slutningen.

Han giver ikke et handlingsreferat, refererer ikke konflikter og idégrundlag, forklarer ikke titlen, ’Storhedsvanvid’, strør bare skældsord ud med begge hænder: »decideret episk elendig, sort reaktionær, et højorienteret mareridtsscenarie, har eksorbitante, ekstremt reaktionære budskab med ind- og udfald om alt muligt. Mest skingert om Europa versus islam udskreget i markedsskrigeriske og civilisationsbekymrede blokbogstaver«.

Michaëlis’ forudfattede, fjendtlige politiske tanker kræver ikke læsning af bøger og kan genbruges i hans næste anmeldelser.

Jamen hallo, det er en forfatters ret at udgive bøger, der stiller foruroligende spørgsmål og åbner sindets døre. Men på Politiken, som i år 2039 kun eksisterer som netavis, er dørene stadig groet fast til karmene.

Michaëlis’ anmeldelse bekræfter min beskrivelse af det intolerante kulturradikale miljø på Politiken, på hvis kontorer man konkurrerer om, hvem der kan skrive de mest giftige, hadefulde angreb på anderledes tænkende danskere, imens rullegardinerne er trukket ned for ikke at se ud på den beskidte virkelighed.

Disse beskrivelser nævner Michaëlis ikke, da manden ikke har gidet læse så langt. Derfor har anmeldelsen også mange fejl.

Bare to eksempler: »Morten går under cover med i en gruppe, som måske har forbindelse til en spirende modstand i Norden«, skriver anmelderen. Forkert. Hovedpersonen journalisten Morten Skriver går tværtimod under cover i en gruppe for at afsløre, hvordan lederen – en fransk kaptajn fra UNHCR, verdensorganisationen for flygtningehjælp – iscenesætter katastrofale begivenheder for at forhindre et oprør i Vesteuropa og fastholde UNHCR’s enorme magt og økonomi, som er på størrelse med de store olieselskabers. Dette er hele romanens motor.

Pressechefen i UNHCR, Eline Hede, er ikke »en overklog skøn kvinde i værste kioskbaskerstil«, men en ryggesløs medløber. Da UNHCR i Europa bliver nedlagt, og retten til at søge asyl forsvinder, tager hun straks en stilling i en nyoprettet institution, Welcome Back Home, som står for hjemsendelser.

Bag alle anklager og fornærmelser står det vigtige spørgsmål: Hvem skal bestemme over litteraturen? At forsvare ytringsfriheden er at forsvare os selv. Min fremtidsgyser er en lille flamme i en meget større kamp.