Lad os få en lov, der forbyder annoncer for sodavand

Konflikten mellem stadig dyrere behandlingsmuligheder og utilstrækkelige midler til at drive et behandlingsfokuseret sundhedsvæsen synes uløselig. For læger, der står midt i konflikten med de konkrete patienter, må det se ud som en naturlov, at højere levealder er lig med mere sygdom. I et valgår har politikerne travlt med at love øgede bevillinger til behandlingsvæsenet. Det lyder mere handlekraftigt end klogt.

Muligheden for at løse den ellers uløselige konflikt hedder forebyggelse: at holde mennesker raske og udsætte kræft, diabetes, blodpropper i hjerte og hjerne, demens og smerter i muskler og led. Det er faktisk muligt, men det kræver politisk opbakning, hvis det skal virke for alle.

Viden mangler vi ikke. I de sidste 20 år er der sket en stor videnskabelig udvikling om kost, rygning, alkohol og motion (KRAM), ulykker, fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til sundhed og sygdom. Der er nu et solidt, vidensbaseret grundlag for en forebyggelse af sygdom i bevægeapparat, hjertesygdom, allergiske sygdomme og kræft. Det kræver viden, overskud og viljestyrke at leve sundt. Det er let og fristende at leve usundt.

I et borgerligt-liberalt samfund er forebyggelse et individuelt anliggende og den enkeltes ansvar. Den mest vidende og ressourcerige tredjedel af mennesker vil gøre brug af den viden, der findes. Det er lige præcis det, der sker. Det ser ud, som om en masse mennesker motionerer regelmæssigt og spiser sundt, men statistikken taler sit tydelige sprog. Men mere end to tredjedele af befolkningen har ingen gavn af den store viden. Uligheden i sundhed er stadig tydelig. Det vil blive ved, indtil der tages et politisk ansvar for en forebyggelse, der gælder for alle. Vi tror for lidt på forebyggelse.

For nylig kom det frem, at der er 8,1 millioner lægekonsultationer årligt på grund af besvær med ryg, nakke og andre led. Hvad diskuterer politikerne? Om patienterne skal kunne gå direkte til fysioterapeut med tilskud uden lægehenvisning. Ingen siger: Hov, hvad er der galt med en befolkning på 5 millioner mennesker, der har brug for 8,1 millioner konsultationer hos læge om året på grund af lidelser i bevægeapparatet? Er det ikke noget, vi som politikere skal gøre noget ved?

Forebyggelse er mulig: Det lykkedes at stoppe rygning på store arbejdspladser og til familiefester – trods svær modstand fra producenter, lobbyister, politikere og velartikulerede rygere. Først da der blev taget politisk ansvar med lovgivning, blev ophør med rygning også til gavn for de mindst privilegerede. Godt gået, kun 50 år efter at rygningens mange skadevirkninger blev videnskabeligt bevist.

Men så fik vi også en opskrift på forebyggelse, der kan bruges på andre områder. Tag for eksempel en anden stor – og videnskabeligt underbygget – sygdomsfremkalder: det store forbrug af sukker. Cola og anden sodavand har en nøglerolle. Det pisker på kroppens insulinproduktion og dermed på trangen til mere sukker: mere sodavand, saftevand, slik, kager, brød af underlødigt mel – og dermed alt det andet, der sammen med cola og sodavand danner grundstammen i tilbudsavisernes annoncer. Sodavand er nemt at sælge, holdbarheden er lang, avancen er høj, det skaber afhængighed – og omsætning!

Lad os få en lov, der forbyder annoncer for sodavand. Lad os få en lov, der påbyder, at der på sodavandsflasker skal stå: Sodavand gør dig fed, træt og sukkerafhængig og øger din risiko for ledsmerter, sukkersyge, blodpropper og kræft. Og lad sodavand få en svært tilgængelig plads i supermarkeder. Sukkerindustrien er stærk og vil kæmpe imod med næb og kløer, modargumenter og afledninger. De ved godt, at sodavand er nøglen til et stort og vedholdende sukkerforbrug.