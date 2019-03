CBS-studerende bakker op: Kritik af ensidig økonomiundervisning er berettiget

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For nyligt blev der taget hul på en vigtig offentlig debat, da uddannelses- og forskningsminister, Tommy Ahlers, i et åbent samråd skulle tage stilling til et spørgsmål om strukturen på og indholdet af økonomistudierne på landets universiteter. Som studerende på Copenhagen Business School kan vi nikke genkendende til kritikken om ensidig økonomiundervisning. Vores økonomiske pensum tager udgangspunkt i neoklassisk teori om ligevægtsmodeller, fuldkommen konkurrence og rationelle, nyttemaksimerende aktører.

Undervisningen er rundet af en enkelt teoretisk skole og præsenterer sjældent alternativer til denne. Som studerende kan man derfor let få det indtryk, at økonomi er en eksakt videnskab med ét utvetydigt korrekt resultat på linje med matematik eller fysik. Men sådan er det ikke. Tværtimod er økonomi et pluralistisk vidensfelt, og der eksisterer flere forskellige teorier og retninger med divergerende fremgangsmåder og særlige fokusser. Tænk blot på cirkulær økonomi, økologisk økonomi eller adfærdsøkonomi som eksempler, der ikke introduceres i undervisningen.

Formålet er, at vi i højere grad udrustes til at løse fremtidens udfordringer, hvilket forudsætter evnen til kritisk at kunne diskutere og vurdere alle økonomiske teoriers fordele, fejl og mangler

En af de største svagheder ved den mainstreamøkonomi, vi undervises i, er, at den ikke længere ruster studerende med værktøjer til at løse nutidens og fremtidens udfordringer. Det er eksempelvis åbenlyst, at fremtidens økonomer skal kunne håndtere de muligheder og udfordringer, som blandt andet digitalisering, klimaforandringer og sociale forskelle skaber for samfundet. Ikke desto mindre skoles vi i en økonomisk teori, der ikke tager højde for disse parametre. Manglen på pluralisme i den økonomiske undervisning skaber et dårligt grundlag for kritisk stillingtagen til det stof, der undervises i.

For at kunne have en meningsfuld diskussion og vurdering af det faglige indhold, må man have kendskab til komplementerende og modsatrettede tilgange, og det er derfor kritisabelt, at vi som studerende ikke præsenteres for alternativer til neoklassisk økonomisk teori. Kritisk refleksion bør være alfa omega i økonomi, da det er en forudsætning for at kunne vurdere, om en given teori overhovedet er brugbar til at løse eller belyse en konkret problemstilling. Men desværre er det kritiske element af undervisningen alt for ofte udeladt til fordel for udenadslære af matematiske formler, der kun fungerer under strengt simplificerende antagelser om verden.

Kritikken af økonomistudiernes ensidige indhold er berettiget, og som studerende efterspørger vi en kritisk tilgang til faget som et pluralistisk vidensfelt. Det betyder ikke, at neoklassisk teori skal fjernes fra pensum, men derimod suppleres med introduktion af andre økonomiske videnskabelige felter. Formålet er, at vi i højere grad udrustes til at løse fremtidens udfordringer, hvilket forudsætter evnen til kritisk at kunne diskutere og vurdere alle økonomiske teoriers fordele, fejl og mangler. Det er spændende, at kritikken nu tages op blandt vores beslutningstagere, og selv om konkret undervisning og forskning ikke skal politiseres, vidner det om, at der er brug for at ændre de økonomiske pensumlister.