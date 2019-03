Museumsdirektør: Når jeg besøgte kunstmuseer som barn, gik de voksne lige i hælene på mig og tyssede. I dag er det politikerne

Christiansborg er kulturens sande provins. Uden for Borgen er verden broget og mangfoldig og fyldt med engagement i et levende kulturliv. Tænk, hvis kulturpolitikerne opdagede det.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når jeg besøgte kunstmuseer som barn, var det noget med, at de voksne gik lige i hælene på mig og tyssede. Der var kun én rigtig måde at opleve kunst på: i andægtig stilhed. Nysgerrig begejstring og åben forundring var bandlyst, da den slags livsglæde indebærer en risiko for lidt støj.

BLÅ BOG Gitte Ørskou Født 1971, er uddannet kunsthistoriker og blev i 2009 direktør for Kunsten, Museum of Modern Art i Aalborg.

Underligt divergerende var det at skulle gå gravalvorligt og musestille rundt og opleve værker, der var skabt med store følelser, radikalitet og med referencer til det larmende, pulserende liv.

Men heldigvis har meget ændret sig siden dengang, i særdeleshed på Kunsten i Aalborg.

’Kun voksne ifølge med børn’, lød det for eksempel ved skranken, da der mandag i vinterferien var kick-off på ’Kreativarium’ – et treårigt projekt, hvor vi arbejder intensivt med børns møde med kunsten. Det myldrede med børn. Der blev klippet og klistret og lavet skulpturer af genbrugsmaterialer, og det var børn, der viste rundt i samlingen, ikke os fagkyndige, der var forvist til baglokalet.

Det er sikkert alt for meget for de mest sarte, tænkte vi på forhånd. Og da der blev serveret romkugler (som man kalder trøfler på nordjysk) med grønt krymmel, proklamerede en af de få gæster uden børn surt, »at museet da vist er omdannet til en legeplads!«.

Alle de øvrige gæster var begejstrede, voksne som børn. Der var forbløffende roligt. Ingen løb eller råbte. Den eneste gæst, der hævede stemmen, var den enkelte sure gæst, der vist burde være blevet mildnet med en romkugle.

Jeg ville ønske, politikerne ville løfte blikket, virkelig se, lære af og opleve de mange initiativer, som kommer fra kunst- og kulturlivet i hele landet i stedet for at overvåge ud fra egne faste forestillinger i deres egen lille selvskabte provins på Slotsholmen

I samme ombæring kunne man sende en kasse romkugler over på Borgen, for selv om tiderne har ændret sig, kan jeg stadig få et flashback til min barndoms museumsbesøg. Nu er det bare ikke alle de voksne, men politikerne, der går lige bag os og definerer, hvordan vi skal opføre os.

Jeg ville ønske, politikerne i stedet ville løfte blikket, virkelig se, lære af og opleve de mange initiativer, som kommer fra kunst- og kulturlivet i hele landet i stedet for at overvåge ud fra egne faste forestillinger i deres egen lille selvskabte provins på Slotsholmen.

Socialdemokratiet tror tilsyneladende, at kultur kun er for en lille indspist elite, der nipper til hvidvin i et lille lukket kredsløb af intellektuelle, der ikke skal op og smøre madpakker hver morgen.

DF kæmper så brav en kamp for at bevare vores fortid, at de ser ud til at have overset den væsentlige detalje, at nutidens kunst også bliver fortid engang – og har en lige så stor betydning for fremtidens samtid.

Venstre er vist noget med Bertel Haarder og højskolesange, og LA har dygtigt fået os til at tro, at ’omprioriteringsbidrag’ slet ikke har noget med besparelser at gøre.

De konservative havde engang en kulturpolitik, men nu synes de at have forlagt den i inderlommen på en tweedjakke. I rød blok hører man kun om Alternativets – trods alt – stadige tiltro til kunsten, mens de øvrige partier render rundt og smører madpakker og fuldstændig har glemt, at vi mennesker er andet og mere end lønmodtagere og skatteydere.

Hvis de havde været på Kunsten den mandag, ville de have mødt mennesker fra alle samfundslag, som på tværs af generationer hengav sig til både kompleks samtidskunst, surrealistisk kunst fra 1920’erne og eksperimenterende kunst fra 1970’erne.

De konservative havde engang en kulturpolitik, men nu synes de at have forlagt den i inderlommen på en tweedjakke. I rød blok hører man kun om Alternativets – trods alt – stadige tiltro til kunsten

Måske var det romkuglernes skyld, at børn på klingende nordjysk stillede sig op ved Richard Mortensens værker og fortalte løs. Mødet med kunsten blev både vedkommende og personligt for dem. Det bilder jeg mig i hvert fald ind, og jeg insisterer ligesom det meste af det danske kulturliv på, at kunsten er for de mange.