Økonom: Der er grund til at bakke op om de studerende, som rejser kritik af ensporet økonomiundervisning

I økonomi er der altid noget at diskutere, og derfor er der selvfølgelig brug for flere teorier på universiteterne.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jamen, skal der ikke bare undervises i økonomi på økonomistudierne? Hvad er det egentlig, at de studerende brokker sig over? Og bør vi ikke stole på deres lærere, når de afviser enhver kritik af økonomiundervisningen?

Der har på det seneste rejst sig en vigtig debat om undervisningen i økonomi på landets universiteter.

For at fortolke den løbende økonomiske udvikling og for at finde ud af, om der er behov for et politisk indgreb eller ej, så har vi brug for økonomisk teori. Den økonomiske teori har forskellige bud på, hvorfor eksempelvis væksten er lav eller høj. Det samme gælder centrale størrelser som ledighed og inflation. Økonomisk teori handler om mulige årsagssammenhænge.

Problemet er, at der ikke eksisterer en objektivt set rigtig beskrivelse af disse sammenhænge. Derfor er der udviklet en række konkurrerende bud på, hvordan en økonomi fungerer. I den danske undervisningssektor – også på universiteter – undervises der imidlertid primært efter én økonomisk teori: nykeynesianisme.

Den teori kombinerer to ’gamle’ økonomiske teorier. Når en typisk dansk økonom skal forholde sig til det helt korte sigt (0-1 år) – det, man kan kalde ’nu og her-økonomi’ – så tager han keynesianske briller på. Den teori blev i sin tid skabt af en John Maynard Keynes.

Men hvad er det for nogle mystiske teorier, som de studerende ikke må høre om?

Hans påstand var, at det var den samlede efterspørgsel i en økonomi, der drev værket. Dvs. det er helt afgørende for, om det går op eller ned, om privatforbruget, det offentlige forbrug og de private investeringer går op eller ned.

Keynes opponerede i 1936 mod det, som han betegnede som den ’klassiske’ tankegang. Den teori, der i dag kaldes for neoklassisk. I den tankegang er det arbejdsudbuddet – altså hvor stor arbejdsstyrken er – som er helt afgørende for, hvordan en økonomi som den danske klarer sig. En anden del af den tankegang er, at det offentlige budget altid skal balancere.

Keynes’ ide var, at man i stedet til enhver tid skulle sørge for, at ledigheden var så lav som mulig. Så ville det offentlige budget af sig selv komme i orden. Som følge af øgede skatteindtægter og reducerede udgifter til socialudgifter og i dag dagpenge til arbejdsløse.

Allerede i 1960’erne udviklede økonomer imidlertid den forestilling, at Keynes’ tankegang kun gjaldt på det korte sigt, men at neoklassikerne havde ret på langt sigt (8-10 år). I nyere tid, bl.a. inspireret af reglerne for ØMU’en, er ’økonomer’ blevet enige om, at den kortsigtede økonomiske politik skal føres efter en langsigtet beregnet budgetbalance.

En af konsekvenserne så man under Helle Thorning-Schmidts centrum-venstre-regering, der førte en stram finanspolitik under en lavkonjunktur. Finanspolitikken lagde en dæmper på væksten frem for at stimulere den. Stik mod Keynes’ anbefalinger. Resultatet var fyringen af 14.000 offentligt ansatte, hvilket meget vel kan have kostet Thorning valgsejren.

Den politik er nykeynesiansk og præsenteres gerne som nødvendighedens økonomiske politik. Men hvad nu hvis den var forkert? Og en anden mere keynesiansk politik med en ’gang i hjulene’-finanspolitik havde været bedre?

I økonomi er der altid noget at diskutere, og derfor er der brug for flere teorier.

Nykeynesiansk teori er kun én teori blandt andre teorier, og i nogle sammenhænge er den diskutabel. Der eksisterer ikke én objektiv korrekt eller bedre måde at fortolke en økonomi på.