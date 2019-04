Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Professor emeritus: Politikerne har bragt de nationale tests i en håbløs situation, og nu leder de efter en syndebuk

Der er brug for, at politikerne ser i øjnene, at ideen om at bruge testene til at evaluere skolereformen er dødfødt.