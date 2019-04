37 europæiske toppolitikere i markant opråb: EU må kæmpe for en tostatsløsning, inden Trump sætter fredsprocessen over styr

En række tidligere ministre og kommissærer, blandt dem 5 tidligere danske udenrigsministre, opfordrer EU til aktivt og tydeligt at støtte en tostatsløsning, der sikrer de besatte palæstinensiske områder lige rettigheder.

Vi tager ordet på et kritisk tidspunkt i både Mellemøsten og Europa.

EU er dybt engageret i den multilaterale, regelbaserede internationale orden. Folkeretten har sikret os den længste periode med fred, velstand og stabilitet, som vores kontinent nogensinde har oplevet.

Vi har i årtier arbejdet for, at vores israelske og palæstinensiske naboer skulle nyde godt af den samme fredsdividende, som vi europæere har nydt godt af på grund af vores engagement i denne orden.

Medunderskrivere Douglas Alexander, tidligere europaminister, Storbritannien Jean Marc Ayrault, tidligere udenrigs- og premierminister, Frankrig Carl Bildt, tidligere udenrigs- og statsminister, Sverige Wlodzimierz Cimoszewicz, tidligere udenrigsminister og ministerpræsident, Polen Dacian Ciolos, tidl. premierminister og EU-kommissær, Rumænien Willy Claes, tidligere udenrigsminister og generalsekretær for Nato, Belgien Massimo d’Alema, tidligere udenrigsminister og ministerpræsident, Italien Karel De Gucht, tidligere udenrigsminister og EU-kommissær, Belgien Uffe Ellemann-Jensen, tidligere udenrigsminister og formand for Alliancen af Liberale og Demokratiske partier i Europa, Danmark Benita Ferrero-Waldner, tidligere udenrigsminister og EU-udenrigskommissær, Østrig Franco Frattini, tidligere udenrigsminister og EU-kommissær, Italien Sigmar Gabriel, tidligere udenrigsminister og vicekansler, Tyskland Lena Hjelm-Wallén, tidligere udenrigsminister og vicestatsminister, Sverige Eduard Kukan, tidligere udenrigsminister, Slovakiet Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, Danmark Mogens Lykketoft, tidligere udenrigsminister og formand for FN’s Generalforsamling, Danmark Louis Michel, tidligere udenrigsminister og EU-kommissær, Belgien David Miliband, tidligere udenrigsminister, Storbritannien, Holger K. Nielsen, tidligere udenrigsminister, Danmark Marc Otte, tidligere EU’s særlige udsending til Mellemøsten, Belgien Ana Palacio, tidligere udenrigsminister, Spanien Jacques Poos, tidl. udenrigsminister, Luxembourg Vesna Pusić, tidligere udenrigsminister og viceministerpræsident, Kroatien Mary Robinson, tidligere præsident og FN-højkommissær for menneskerettigheder, Irland Robert Serry, tidligere FN-koordinator for fredsprocessen i Mellemøsten, Holland Javier Solana, tidligere udenrigsminister, generalsekretær for Nato og EU’s repræsentant for udenrigs- og sikkerhedspolitik, Spanien Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister, Danmark Michael Spindelegger, tidligere udenrigsminister og vicekansler, Østrig Jack Straw, tidligere udenrigsminister, Storbritannien Desmond Swayne, tidligere udviklingsminister, Storbritannien Erkki Tuomioja, tidligere udenrigsminister, Finland Ivo Vajgl, tidligere udenrigsminister, Slovenien Frank Vandenbroucke, tidligere udenrigsminister, Belgien Jozias van Aartsen, tidligere udenrigsminister, Holland Hubert Vedrine, tidligere udenrigsminister, Frankrig Guy Verhofstadt, tidligere ministerpræsident, Belgien Lubomír Zaorálek, tidligere udenrigsminister, Tjekkiet Vis mere

I samarbejde med tidligere amerikanske regeringer har Europa søgt at fremme en retfærdig løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt inden for rammerne af en tostatsløsning. Trods flere tilbageslag undervejs står Oslo-aftalen stadig som en milepæl i det udenrigspolitiske samarbejde hen over Atlanten.

Den nuværende amerikanske regering har desværre opgivet USA’s mangeårige politik og fjernet sig fra etablerede internationale juridiske normer. Den har hidtil kun anerkendt den ene parts krav på Jerusalem og demonstreret en foruroligende ligegyldighed over for udbygningen af de israelske bosættelser.

USA har suspenderet sin finansiering af FN-agenturet for palæstinensiske flygtninge, UNRWA, og andre programmer, der støtter palæstinensere – og spiller derved hasard med sikkerheden og stabiliteten i flere lande på Europas dørtrin.

I det beklagelige fravær af en klar opbakning til visionen om en tostatsløsning har Trumps regering i stedet erklæret, at den er tæt på at færdiggøre og præsentere en ny israelsk-palæstinensisk fredsplan. Trods usikkerheden om, hvorvidt og hvornår planen måtte blive offentliggjort, er det helt afgørende, at Europa udviser årvågenhed og handler strategisk.

I situationer, hvor vores vitale interesse og grundlæggende værdier er på spil, må Europa følge sin egen fremgangsmåde

Vi mener, at Europa bør støtte og fremme en plan, der respekterer grundprincipperne i folkeretten som afspejlet i de vedtagne EU-parametre for en løsning på den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Disse parametre, som EU systematisk har bekræftet under tidligere, amerikansk-støttede forhandlinger, afspejler vores fælles forståelse om, at en bæredygtig fred forudsætter oprettelse af en palæstinensisk stat ved siden af Israel baseret på grænsedragningen fra før 1967, med udveksling af landområder, som man er enige om, og som er minimale og retfærdige; med Jerusalem som hovedstad for begge stater; med sikkerhedsarrangementer, der forholder sig til legitime bekymringer og respekterer begge siders suverænitet; og med en forhandlet og fair løsning på spørgsmål om palæstinensiske flygtninge.

Europa skal til gengæld afvise enhver plan, der ikke lever op til denne standard.

Vi deler den amerikanske regerings frustration over fortidens mislykkede fredsindsats, men vi er overbeviste om, at en plan, der reducerer den palæstinensiske status som stat til en enhed uden suverænitet, territorialt grænsefællesskab eller økonomisk bæredygtighed, i alvorlig grad vil forværre effekten af tidligere tiders fiaskoer i fredsarbejdet og øve uoprettelig skade på indsatsen for en varig fred for både palæstinensere og israelere.

Europa foretrækker naturligvis at arbejde side om side med USA om at løse den israelsk-palæstinensiske konflikt og også at løse andre globale spørgsmål i en stærk transatlantisk alliance. Men i situationer, hvor vores vitale interesse og grundlæggende værdier er på spil, må Europa følge sin egen fremgangsmåde.