De står bag advarslen

Rapporten ’The Digital Revolution and Sustainable Development. Opportunities and Challenges’ er udgivet af organisationen International Institute for Applied Systems Analysis. De udgiver analyser, der på et videnskabeligt grundlag kortlægger perspektiverne for udviklingen frem mod 2050. Den aktuelle rapport har fokus på opfyldelsen af verdensmålene frem mod 2030. Den er udarbejdet af 45 videnskabsfolk fra 20 forskellige internationale institutioner. De er suppleret af input fra omkring 100 uafhængige eksperter fra regeringer, akademiske institutioner, erhvervslivet, ngo’er m.fl.

Vis mere