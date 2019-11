Brian Mikkelsen: Sælg Ørsted og brug pengene på den næste revolution i den grønne omstilling

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den grønne omstilling er en bunden opgave, der skal lykkes. Hvis det var en nem opgave, eller vi vidste præcis hvordan, den skulle lykkes, så havde vi naturligvis taget hårdere fat om opgaven tidligere. Det bliver udfordrende. Men hvordan vi vælger at tackle klimaudfordringen, vil ikke alene have betydning for danskernes liv og dagligdag, det kommer også til at have betydning for vores evner til at inspirere verden. Danmark skal fortsat være blandt de 10 rigeste lande i verden med et godt socialt sikkerhedsnet. Vi skal vise vejen til indfrielsen af klimaambitionerne uden tab af velstand og arbejdspladser. Derfor spiller finansieringen af den grønne omstilling en afgørende rolle for succesen.

Her er det vigtigt, at vi ikke anvender skatte- og afgiftsinstrument som den primære finansieringskilde til at omstille vores økonomi. Højere skatter og afgifter vil forringe vores konkurrenceevne og medføre tab af både arbejdspladser og velstand og derved færre midler til velfærd. Det er vel i virkeligheden også en temmelig fantasiløs finansieringsmekanisme, som kun vil gøre et allerede kompliceret skattesystem endnu mere kompliceret. Den vej skal vi ikke gå.

Danmark har tidligere været forudseende med satsning på skalering af grønne løsninger, herunder vindenergi, fjernvarme og energieffektivitet. Vi har skabt flere store selskaber, og et af de mest velkendte og mest værdifulde på globalt plan er Ørsted. Og Ørsted har alle danskere været med til at finansiere over skatten og afgifter. Derfor er det også kun rimeligt, at værdien af Ørsted tilfalder danskerne.

Dansk Erhverv foreslår simpelthen, at vi afhænder statens ejerskab af Ørsted og med midlerne fra salget etablerer en grøn fond. Midlerne fra salget skal øremærkes til at finansiere de danske ambitioner om en ny grøn vækstdagsorden. Klimapolitik skal være vækstpolitik.

Højere skatter og afgifter vil forringe vores konkurrenceevne og medføre tab af både arbejdspladser og velstand og derved færre midler til velfærd. Det er vel i virkeligheden også en temmelig fantasiløs finansieringsmekanisme

Hvis en omstilling ikke skal være på bekostning af konkurrencekraft og arbejdspladser, har vi med salget af Ørsted en unik mulighed for at etablere en dansk grøn fond, som med ambitiøse mål kan bidrage til at skabe de næste grønne succeser, som vi skal leve af, og som verden får brug for. Et salg med den nuværende kursværdi vil kunne indbringe i omegnen af 110-120 milliarder kroner. Vi skal bruge de mange ressourcer klogt til at investere i nye grønne danske startups, innovation og skalering af nye grønne løsninger.

De skal bruges til at finansiere ny grøn forskning. Og de skal bruges til at finansiere digitale løsninger og ny teknologi, som kan flytte danske firmaer ind i en ny grøn og mere effektiv tidsalder. Vi skal investere os grønne. Men hvorfor sælge Ørsted, når staten nu tjener godt på ejerskabet, og Ørsted er vigtig for den grønne omstilling? Svaret er helt enkelt, at et salg er klogt og bedst for Danmark. Og at finde midler i den størrelsesorden over skatter og afgifter kun vil gøre det mindre attraktivt at investere i fremtiden. Folketinget har siden oprettelsen af Ørsted besluttet, at Ørsted skulle være et aktieselskab og drives på et forretningsmæssigt grundlag. Det betyder, at Ørsted til hver en tid skal kunne sælges helt, og staten dermed kan hente gevinsten hjem til sine aktionærer, nemlig skatteborgerne.

Ørsted står i dag som en velpolstret virksomhed med store aktiviteter på verdensplan. Virksomheden har styrken til at fastholde strategien om fortsat store investeringer i nye havvindmølleparker, hvilket er godt for danske arbejdspladser, uanset hvem der ejer virksomheden. Hertil drives Ørsted 100 procent kommercielt, og med salget af elnettet i Radius til Seas NVE har Ørsted ikke længere nogen kritisk infrastruktur i Danmark.