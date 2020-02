Fem tillidsrepræsentanter fra industrien: Vi siger ja tak til vores nye overenskomst

I stedet for at piske en stemning op bør vi stå sammen i fagbevægelsen, så vi kan sikre byggeriet et lige så godt resultat som industriens.

Forleden kunne man læse et indlæg fra en faglig sekretær i Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, der mente, at overenskomstforliget for industrien ikke var godt nok. Vi kunne sagtens skrive, at han måske skulle vente med at mene en masse, før hans egen overenskomst faldt på plads, men Jonas Andersen tager så fundamentalt fejl flere steder, at vi bliver nødt til at til at gå hans myter igennem en for en.