Forskere: Covid-19 er blevet en ny undskyldning for at diskriminere og dæmonisere minoriteter

15. august udtalte statsministeren:»Ingen i Danmark kan være i tvivl om, hvordan man skal forholde sig i forhold til covid-19«. For forskere, der beskæftiger sig med relationer mellem sprog, samfund og flertals- og mindretalsborgere, demonstrerer udsagnet primært manglende forståelse for Danmark som flersproget samfund. Denne gang har den manglende forståelse både sociale og sundhedsmæssige konsekvenser.

Manglende danskfærdigheder kædes ofte sammen med dovenskab og manglende vilje til integration. Samtidig omtales dansk tit som et særlig vanskeligt sprog. Det fremstår derfor paradoksalt, at mange danskere giver udtryk for, at det er indvandrernes eget problem, hvis de ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne deltage i samfundet.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet har 7-30 procent af de 325.000 beboere med ikkevestlig baggrund dansksproglige vanskeligheder, og det kræver en ny form for indsats at nå dem. Man kan jo ikke bare bruge dansk, ofte heller ikke engelsk. Såkaldte indvandrersprog inddrages dog i meget begrænset omfang i det offentliges kommunikation med borgerne, og de nyder generelt ringe anerkendelse.