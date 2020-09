Cand.scient.pol. og forfatter: Kom nu ind i klimakampen, Mette Frederiksen – ellers taber du de unges tillid

For nyligt havde Mette Frederiksen inviteret erhvervslivet og fagbevægelsens absolutte top til møde i det, der betegnes som Grønt Erhvervsforum. Cirka 50 af de tungeste beslutningstagere i Danmark var samlet, og mødet foregik i det ikoniske Eigtveds Pakhus i København.

Medierne var inviteret, og statsministeren bød kredsen og den lyttende presse velkommen. En unik anledning til at sende et klart signal om den store og vigtige opgave, vi står med i det 21.århundrede: omstillingen til bæredygtighedssamfundet.

Noget overraskende var det derfor at høre statsministeren fokusere sin taletid på Grønt Erhvervsforum til at komme med en opsang til ungdommen: »Skru ned for festerne«, lød budskabet, hvilket endte med at tage overskrifterne i medierne fra arrangementet.