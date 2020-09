»Du ser vel nok godt ud«: Min far var ved at få øjnene op for sin pinlige adfærd. Så kom Støjberg

Inger Støjbergs udtalelser i debatten om sexisme er mig så provokerende. Hun mener, at debatten er gået over gevind, og at vi ved at kalde alt krænkelser risikerer at fjerne opmærksomheden fra de alvorlige sager. Meget af det, der fremstilles som krænkelser, er i hendes øjne »uskyldige komplimenter om kvindes udseende«.

Hvad skal den slags udtalelser til for, Inger Støjberg? Nu havde vi jo fat!

Jeg er datter af en mand, der tror, det er hans opgave at komplimentere alt med skørt og rød læbestift. Og det er simpelthen forfærdeligt. Det har været et helvede hele mit liv at invitere veninder hjem og være pinligt berørt over hans åndssvage bemærkninger. Bemærkningerne var ikke ’klamme’, han troede bare, han var i sin gode ret til at sige: »Du ser vel nok godt ud i rødt og med løsthængende hår«. Hvad fanden havde han med det? Det var upassende. Det var ikke, fordi han havde skumle tanker, sagde han. Hvad ved jeg, det var bare pissepinligt og upassende.