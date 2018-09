Kulturkirken Absalon slår pjalterne sammen med Vesterbro-galleriet Vess til kunstnerisk fest og folkekøkken Der er også dj's på programmet, når Vesterbros populære folkehus sammen med Vess inviterer til fest i weekenden.

Hvis du ikke allerede har været til loppemarked, spillet banko, dyrket yoga, spist med sin nabo eller nakket ham eller hende i backgammon - eller deltaget i et af de talrige andre arrangementer, Absalon har haft på programmet siden åbningen i 2015 - så er der er mulighed for at indhente det forsømte på lørdag.

Sammen med galleriet Vess fra Oehlenschlägersgade inviterer den tidligere kirke til fællesmiddag med efterfølgende fest. Der varsles, at den store pyntekasse findes frem for at sætte kulør på arrangementet, der går under titlen Music & Lights.

Det koster bare en flad halvtredser at tage del i festmåltidet, og det begynder kl. 18, hvor man får plads efter først-til-mølle-princippet. Ved bordene er der stole til cirka 200 spisende gæster.

Med sækken fuld kan man trygt fortsætte aftenen i mangfoldighedens navn, når festen går i gang med et dj-set af Magnus Kirchheiner. Det er kl. 20.30.

Derefter støder de to dj's Amanda Baun og Fergus Murphy til for at levere musik til dansegulvet helt frem til kl. 02, hvor festen rundes af.

Music & Lights. Lørdag 29. september. Absalon, Sonder Boulevard 73, 1720 København. Entré: 30 kr. Aldersgrænse: 18 år.