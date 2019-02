Byens biografer ruller den røde løber ud: Her er 4 steder, hvor du kan se Oscar-uddeling på søndag

Der er rig mulighed for at drikke champagne og tage del i det celebre Hollywood-show, når byens biografer viser film og transmitterer direkte fra Oscar-uddelingen natten fra søndag til mandag.

Alle folk, der bare går en lille smule op i film, ved det.

Verdens største filmbegivenhed finder sted søndag nat, og har man fulgt lidt med i medierne, har man nok også fornemmet det.

Det er Oscar-tid.

Og selv om du sidder i Danmark og det er sidst i februar, kan du godt være med til at fejre det. Traditionen tro markerer flere af byens biografer nemlig prisuddelingsfesten på ægte Oscar-manér.

Christian Bale med Reese Witherspoon og sin statuette for bedste birolle i 2010. I år er han nomineret i kategorien bedste hovedrolle for sin rolle i filmen 'Vice'. Foto: Pr-foto

Det betyder, at den røde løber rulles ud, at propperne poppes og bobler skænkes op, mens der er mulighed for at se nogle af årets filmnomineringer forud for en direkte transmittering fra det glamourøse show i Hollywood.

På grund af tidsforskellen skal du nok ikke regne med så meget søvn. Showet starter ved den røde løber kl. 00:30 dansk tid. Til gengæld er biograferne klar med kaffe i stride strømme - og lidt til blodsukkeret.

Vi har samlet 4 steder, der holder længe åbent i anledningen af Oscar-uddelingen:

Empire Bio

I biografen Empire på Nørrebro kan du fejre festnatten i selskab med skuespillerne Viggo Mortensen og Mahershala Ali, når ’Green Book’ løber over lærredet. Filmen er nomineret til fem Oscars for blandt andet bedste film og bedste hovedrolle. Aftenen starter kl. 21.30 med velkomstbobler, og filmvisningen starter kl. 22. Gratis kaffe hele natten og en skrub af-croissant til morgengry kl. 6.

Event. Billetter: 150 kr.

Imperial og Dagmar

Søndag nat er det er også muligt at følge med i The Oscars 2019 i Nordisk Films biografer, Imperial og Dagmar, som varmer op til uddelingen med ’Green Book’ kl. 22.15. Der vil være bobler i glassene og Oscar-inspireret kage til den søde tand. Træk i dit bedste Oscar-outfit og tag for dig i kaffebaljen, indtil showet slutter kl. 06.00, hvor biograferne sørger for, at morgensulten får lidt at køre på.

Event. Billetter: 130-150 kr.

Valby Kino

I Valby Kino inviteres der på Oscar-bobler kl. 23, hvorefter du selv har mulighed for at vælge, hvordan du varmer op til uddelingen af de gyldne statuetter. Se enten den græske instruktør Yorgos Lanthimos’ drama ’The Favourite’, der er nomineret til 10 Oscars, eller se ’Vice’ med Christian Bale i rollen som Amerikas 46. vicepræsident, Dick Cheney, eller hop ind i 70’ernes sort/hvide Mexico i dramaet ’Roma’.

Biografen lover spændende overraskelser, plus både let natmad og morgenmad.

Event. Billetter: 130 kr.