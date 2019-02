Nul lys, nul mobil, kun mad: Restaurant Amass vil lave gourmetmad helt uden elektricitet

Restauranten på Refshaleøen slukker for tredje gang for strømmen 28. marts for at markere klimaproblematikken og servere mad på en ny måde.

Det var egentlig et uheld, da strømmen gik på restaurant Amass i 2016.

Men nu er det blevet lidt af en tradition.

De kalder det Black Out Dinner, og det finder sted for tredje gang 28. marts. Konceptet er helt enkelt, at restaurantens gæster må spise deres mad uden lys, og kokkene må tilberede den uden el.

Og din mobiltelefon, den skal du også beholde i lommen denne aften.

Bælgmørkt bliver det nu ikke på den bæredygtige restaurant, der har resideret i et gammelt værktøjsdepot på Refshaleøen siden 2013. Der vil nemlig være stearinlys for at undgå total griseri.

Foruden madoplevelsen i sig selv er formålet med Black Out Dinner at sætte fokus på klimaproblematikken. Noget, Amass også arbejder for i det daglige ved blandt andet ved at kompostere og genanvende madrester i menuen.

Efter sigende findes skrald som sådan slet ikke i køkkenchefen Matt Orlandos øjne.

Prominent kokkehjælp

I dagens anledning vil Amass alliere sig med tre gæstekokke, der skal sørge for at gøre menuen ekstra interessant. Der er tale om en prominent treenighed bestående af Milton Abel fra Andersen & Maillard, Kristian Baumann fra 108 og Beau Clugston fra Iluka.

Menuen er ikke fastlagt endnu, men vil blive planlagt af kokkene i fællesskab op mod dagen, hvor strømmen slukkes præcis kl. 18.00.

Sidste år var der 12 mindre serveringer på menuen til arrangementet – blandt andet en isdessert, som blev tilberedt med flydende nitrogen ved bordet.

Black Out Dinner er en del af den den verdensomspændende begivenhed Earth Hour, der går ud på at nedbringe strømforbruget ved at få os alle sammen til slukke lyset i en time.

I år falder begivenheden 30. marts, hvor Amass i ledtog med en stribe af andre internationale restauranter vil lukke ned for strømmen i en time under service.

Prisen for spise til Black Out Dinner ligger på 1.095 kr. per person – og det er uden drikkevarer.

Black Out Dinner. 28. marts, Amass, Refshalevej 153, København.