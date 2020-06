Trend blandt forelskede par bliver nu forbudt i Nyhavn

Det er blevet en almindelig skik at vise sin hengivenhed over for sin kæreste ved hjælp af en hængelås på broen i Nyhavns rækværk. Men det skal være slut nu.

Symbolikken er ikke til at tage fejl af. Hængelåsen besegler de elskendes kærlighed og troskab, og når nøglen smides væk, må man forstå, at det er for evigt.

Rundt om i verden er der massevis af broer, hvor forelskede par hænger såkaldte kærlighedslåse på rækværket. Her i København er det især på Bryggebroen, altså cykelbroen mellem Kalvebod og Islands Brygge, og ikke mindst på Nyhavnsbroen, at man ser det.

Men på netop Nyhavnsbroen bliver det fremover forbudt.

Det skriver TV 2 Lorry.

Det er jo ikke sådan at broen falder sammen, men rækværkerne skal jo også helst kunne blive stående Henriette Hall-Andersen, centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen til Tv2 Lorry

Broens rækværk er nemlig ved at være godt slidt og skal males, og for ikke at skade den nybehandlede overflade skal det ikke længere være tilladt at vise sin kærlighed ved hjælp af hængelås. Hængelåsen udgør i øvrigt også en potentiel fare, da de kan falde ned, når broen åbner sig for gennemsejlende skibe.

Det betyder også, at de godt 5.000 hængelåse, der allerede hænger på Nyhavnsbroen, skal klippes op og fjernes.

Teknik- og Miljøforvaltningen er dog godt klar over, at der er store følelser forbundet med det her. Derfor vil hængelåsene i en periode blive lagt frem, så folk kan komme forbi og hente deres forelskelsessymbol. De hængelåse, som ikke bliver afhentet, vil herefter blive opbevaret på et depot, hvor man vil undersøge mulighederne for at bruge kærlighedserklæringerne i et kunstværk, skriver TV2 Lorry.

På Bryggebroen er der lige nu ikke nogen planer om at klippe hængelåse op. Men også her vil Københavns Kommune gerne opfordre byens borgere til at vise deres kærlighed på en anden måde. For broerne har simpelthen ikke særligt godt af det.

Til TV 2 Lorry siger Henriette Hall-Andersen, der er centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen:

»Vi vil rigtig gerne kigge på andre muligheder. Om der er andre steder, hvor sådan noget kunne være passende, men lige de her konstruktioner har ikke godt af det. Det er jo ikke sådan at broen falder sammen, men rækværkerne skal jo også helst kunne blive stående«.

Et stykke faldt af

Det er ikke første gang, at kærlighedslåse kan vise sig at være en problematisk trend.

I Paris blev broen Pont des Arts i 2014 så tynget af de omkring 700.000 hængelåse – med anslået samlet vægt på 93 ton – at et stykke af broen faldt af.

Antallet af metallåse på broen Pont des Arts i Paris var i 2014 så massive, at politiet i søndags måtte spærre broen af, da en del af gelænderet brækkede af. Foto: Francois Mori/AP

Også her i København var der i 2016 problemer med hængelåsene på Bryggebroen.

Det viste sig dog at være hærværk, ikke en overbelastning som følge af for mange kærlighedslåse. Nogen havde skruet boltene, der holder rækværkets wirer, af, så en masse hængelåse pludselig lå hulter til bulter på broen.