Nej, din opførsel over for kvinderne er ikke okay. Og det ved du også godt

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en af de heldige, der fik gang i en romance midt i pandemien, men jeg er nu landet i et moralsk dilemma. Jeg har gang i noget dejligt med Person A, det er meget casual, og der er stor chance for, at hun flytter fra København i en ikke så fjern fremtid, hvilket ville være enden på vores ting.

Kan jeg godt ’dobbeltdate’ på den her måde uden at fortælle nogen af kvinderne det? Ugens spørger

Og her kommer Person B så. Baseret på pålidelige rygter vidste jeg, at en vens vens ven var kommet på Tinder. Så jeg fandt og matchede med hende, og vi har chattet siden. Jeg kunne sagtens forestille mig at starte noget lignende med hende som med Person A.

Mit spørgsmål er: Kan jeg godt ’dobbeltdate’ på den her måde uden at fortælle nogen af kvinderne det? Er det fuldstændig amoralsk, eller er der en sikker gråzone?

Mvh. Dobbeltdateren

Ugens gæsteredaktør Frederik Dirks Gottlieb Radiovært og filmproducer. Den ene halvdel af podcasten ’Stream Team 2’ der ud over podcasts også anbefaler tv-serier på dr.dk. Vært på podcasten ’Flyvende tallerken’ om ufoer. Foto: Peter Helles Eriksen

Gæsteredaktør Frederik Dirks Gottlieb:

Kære Dobbeltdater

Det lyder på mig, som om du gerne vil dække dig ind, og hvis der ikke er kemi med Person B, så har du altid lidt tryghed at falde tilbage på hos Person A. Det ved jeg ikke, om er helt fair over din nuværende date, og jeg tror enten, at du skal gøre det forbi med hende eller dedikere dig helt. Både for de to kvinders skyld – men også for din egen.

Jeg forstår godt, at denne her pandemi gør os bange for at blive mere ensomme, end Medina nogensinde ville ønske for nogen, men det er ikke grund nok til at gøre andre kede af det.

Jeg havde faktisk knap nok skænket det en tanke, at jeg var ’utro’, for jeg kaldte hende jo ikke for min ’kæreste’ Gæsteredaktør Frederik Dirks Gottlieb

Selv datede jeg engang en kvinde, hvor jeg betragtede vores forhold som værende komplet casual. Så da jeg en aften mødte min ekskæreste, som jeg stadig var småforelsket i, holdt jeg mig ikke tilbage. Det fandt den anden ud af, og hun gav mig en ordentlig opsang og gjorde det øjeblikkeligt forbi. Ren Sys Bjerre-style uden at lægge fingre imellem.

Jeg havde faktisk knap nok skænket det en tanke , at jeg var ’utro’, for jeg kaldte hende jo ikke for min ‘kæreste’. Det ændrede ikke på hendes følelsesmæssige reaktion, hvilket gjorde stort indtryk på mig og siden fik mig til at gøre det klart både over for mig selv og mine partnere, hvor seriøst jeg betragter forholdet.

Du lyder som en samvittighedsfuld fyr, og bare det faktum, at du skriver med dit dilemma, fortæller mig, at du godt selv kender svaret. Det er kun okay at date flere, hvis man er åben og ærlig omkring det. Men så er det også mere end okay, og slå dig da endelig løs, da det lyder, som om, du er godt kørende.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære Dobbeltdater

Man kunne fortælle hinanden alt, eller man kunne gøre noget andet. Det er det banale valg, man hver eneste dag må tage i et forhold. For ud over den helt og aldeles mavepusteragtige magi, kærlighed også er, så er tosomheden også en illusion, der i nogen grad skal opretholdes med daglige ritualer og honningord. Nattens vandrende tanker tåler ikke dagens faste lys, så nemt kan fortryllelsen brydes.

Det eventyr fortæller jeg dig for at sige, du kunne prøve at snakke om tingene med en eller begge af personerne; lade en af disse ufrivillige medpassagerer bestemme, hvornår de gerne vil af og på.

For ja, det er da køligt kalkuleret at markere afskedsdagen i kalenderen allerede, men det ville da være naivtromantisk at lade være Felix Thorsen Katzenelson

Men i virkeligheden tror jeg, dit spørgsmål kommer både for tidligt og for sent. For sent, fordi du allerede har taget beslutningen om at dyppe tæerne i nye farvande. For tidligt, fordi du ikke rigtig har testet, om du kan bunde endnu.

Jeg tror, du er nødt til at gå lidt længere ud for at se, hvad der flyder ovenpå, og hvad der synker til bunds – måske dig selv. For ja, det er da køligt kalkuleret at markere afskedsdagen i kalenderen allerede, men det ville da være naivtromantisk at lade være.