Foto: Jacob Ehrbahn

Resto Bar

Indtil for nylig lugtede der ærlig talt lidt af provins på Vesterbros Torv. Men så kom Resto Bar og ændrede stemningen på et øjeblik. På bistroen, der er et fælles projekt for Mikkel Egelund fra Pastis og Osteria 16’s Morten Kaltoft, mødes fransk fylde og italiensk lethed på tallerkenen med den største naturlighed. Hvem kunne for eksempel ikke godt køre en artiskok med beurre blanc ned lige nu?

Vesterbrogade 51, København V.





Foto: Hannah Aurora Almstrup

Gaijin

Hjemme ved køkkenbordet ville du nok smide den ud. Kyllingens gump. Men på Gaijin må intet gå til spilde, og derfor kan du risikere at få den serveret ovenpå kaviar. Og sikkert blive overrasket over, hvor godt sådan en gump egentlig smager. Gaijin er japansk slang for outsider, og det passer meget godt for på Nørrebro-restauranten er det lykkedes den tidligere michelinkok Edward Lee at skabe et personligt og legesygt køkken, der ikke minder om andet i byen.

Ravnsborggade 19, København N.





Foto: Finn Frandsen

Boutique Emilia

Verdensklasse. Eller et stykke over faktisk. Galaktisk. Vores anmelder Joakim Grundahl var rimelig meget på røven over niveauet, da han i efteråret besøgte kælderrestaauranten Boutique Emilia i Indre By, der viste sig at lave bedre pasta end selv den mest kompetente italienske mama. Seks hjerter blev det til, og siden har det været så godt som umuligt at få bord på den lille kælderrestaurant. Sorry...

Frederiksholms Kanal 4, København K.

Foto: Nanna Navntoft

Janice

Ét blus. Det er, hvad der er plads til i køkkenet hos den kombinerede vinbar og restaurant Janice. Men de behøver åbenbart ikke mere, sommelieren og kokken, der på Vesterbrogade har skabt deres første spisested. Janice gnistrer af mod, nysgerrighed, skabertrang og godt humør. Det er det uhøjtidlige mødested, som ethvert nabolag drømmer om at have.

Vesterbrogade 122, København V

Foto: Jens Dresling

Pauli

En lille cykeltur væk fra Vesterbros overflødighedshorn af restauranter ligger den grønne bistro Pauli klemt inde mellem et pizzeria og et minimarked på hovedgaden i det gamle arbejderkvarter Sydhavnen. På Pauli får hver enkelt råvare lov til at shine. Som vores anmelder Lærke Kløvedal skrev i sin anmeldelse af stedet: »Var du et shiso-blad, en fennikel eller en lammeculotte, ville du gerne ende dine dage på Paulis tallerkener«.

Borgbjergsvej 13, København SV.