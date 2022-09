Det kan godt være, at hans film varer næsten et halvt døgn, men det er det hele værd

Blot to måneder efter premieren på endnu en næsten syv timer lang film er Diaz nu tilbage i et mere tilgængeligt format med ’When the Waves are Gone’, et knap tre timer langt drama, der har premiere i Venedig og er koproduceret af det prisværdigt eventyrlystne danske selskab Snowglobe. Filmen følger en voldelig politibetjent med samvittighedskvaler under den populistiske præsident Dutertes lovløse ’war on drugs’, der skønnes at have kostet over 10.000 mennesker livet, og som instruktøren skarpt fordømmer i sit ledsagende director’s statement.

Prøv Politiken i 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord.



Prøv 30 dage for 1 kr. Under 30 år? Få Politiken for 49 kr./md i 6 måneder



Tilbuddet er uden binding, og du kan opsige, når du vil

Allerede abonnent? Log ind her