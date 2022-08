Jørgen Leth er tilbage i Venedig: »Jeg er sindssygt glad for at være udtaget«

»Venedig har altid været regnet som måske den førende på det kunstneriske. Det er, som om den er mere fornem end de fleste andre festivaler med hensyn til kunstnerisk kræsenhed, synes jeg. Det har været et sted, hvor vigtige filmkunstnere har haft deres gang. Udpræget et sted for folk som Antonioni og Godard, nogle af dem, som er mine inspirationer, de mere eksperimentelle folk. Det er det ry, festivalen har haft gennem årene, så jeg er sindssygt glad for at være udtaget«.

Prøv 30 dage for kun 1 kr. Få adgang til vores digitale univers, og læs artikler, lyt til podcasts og løs krydsord. Prøv Politiken nu Er du under 30? Få digital adgang for 49 kr./md i 6 måneder

Inkl. adgang til Saxo Premium Studie

Allerede abonnent? Log ind her