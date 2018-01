Essay: »Vi lader os alt for ofte nøje med gaspakket hakkekød, der smager af røv og nøgler« 2018 er grøn og januar er kødfri. Men det handler ikke om at holde op med at spise kød, men at spise det rigtige. Det er budskabet i to bøger om den forkætrede spise: kød.

FOR ABONNENTER

Den, som spiser flæskesteg og store røde bøffer, bliver dum og blød som bolledej og går omkring og øffer«.

Sådan synger dyrene i Hakkebakkeskoven, og den holdning har efterhånden bredt sig til mange grene af samfundets kreative lag, hvor carnivore skammes ud og deres føde skoses for at være usund og barbarisk. I kølvandet på Netflix-dokumentaren ’Cowspiracy’ vandt såvel vegetarianismen som strammervarianten veganisme massevis af tilhængere, og en åndsfyrste som popsangeren Lukas Graham meldte sig entusiastisk under fanerne med udsagn om det stygge køds slemme virkninger på den menneskelige krop.

Men hvordan man end vender og drejer forholdene, har vi i denne del af verden tradition for at enten jage eller opdrætte dyr med henblik på at slå dem ihjel, tilberede dem og derefter spise dem – hertillands meget gerne med sovs og kartofler – og ofte i en hakket version.

De mere omsorgskrævende dele af vores bovine venner er dog så godt som forsvundet fra kølediskene. Det samme er tilfældet, for så vidt angår udstykningerne af svinet, og man aner også, at ænder og kyllinger først og fremmest foretrækkes i deres mest tilgængelige form: bryst og lår; det er for besværligt at tilberede hele dyret. Med andre ord: Enten skal det være fint eller hakket. Hvilket vil sige, at også de retter, man laver af oksetykkam og oksebryst, svineskanke og nøgleben samt lammehals og indmad fra fugle, ganske langsomt siver ud af vores dagligdag, hvor hjemmelavede måltider i forvejen har det svært. For en ting er at stege en pandefuld frikadeller, bikse en omgang kødsovs til spaghettien sammen eller måske, hvis det går højt, fikse et ildfast fad med koteletter og noget flået tomathejs ovenpå; men en anden er at stå model til sprængt oksebryst, benløse fugle, bankekød eller braisseret svinenakke – for slet ikke at tale om egenproduceret leverpostej, rullepølse eller rillette.